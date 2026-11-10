Як Hyundai та Kia тестують авто без кузова й знаходять 400 глюків

За інформацією Hyundai Motor Company, у дослідницькому центрі Нам'ян запрацювала лабораторія нового покоління. Вона входить до складу глобального управління безпеки та якості й дозволяє перевірити архітектуру машини на найраніших етапах розробки.

Сучасні автомобілі перетворилися на гаджети на колесах, де сотні контролерів відповідають за двигун, мультимедіа та системи безпеки. Окремо ці блоки працюють ідеально, але коли їх об'єднують у спільну мережу, часто виникають конфлікти програмного забезпечення.

Автомобіль, якого ще не існує

Щоб вирішити цю проблему, корейці створили так званий "дротовий автомобіль". На спеціальному стенді немає ні дверей, ні салону – лише 300-500 реальних контролерів, з'єднаних кілометрами проводки точнісінько так, як це буде в серійній моделі.

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Інженери перевіряють цілісність ланцюгів, обмін даними між блоками та реакцію на збої. Такий підхід дозволяє виявити аномальне споживання енергії чи логічні помилки, які неможливо помітити під час тестування окремих деталей.

Віртуальні дороги та радари

Оскільки фізичного кузова немає, лабораторія NOVA Lab використовує просунуті симулятори для імітації реальних умов. Спеціальний динамометр навантажує систему так, ніби машина розганяється або гальмує на справжньому асфальті.

Окремої уваги заслуговує перевірка електронних асистентів водія. Комп'ютер генерує віртуальні зображення доріг для камер та синтетичні цілі для радарів, змушуючи "мозок" автомобіля реагувати на трафік ще до виїзду на полігон.

"Наша головна мета полягає в тому, щоб покращити якість софту на ранніх стадіях розробки", – старший інженер-дослідник Сан Йон Кім. За його словами, клієнти мають отримувати лише переваги від сучасних технологій, а не страждати від збоїв у системі.

Підготовка до ери безпілотників

Зараз Hyundai та Kia активно переходять на 48-вольтові системи живлення замість старих шин CAN. Лабораторія вже адаптована під ці стандарти, а також підтримує тестування оновлень "повітрям".

Крім того, на стендах відпрацьовують платформи для майбутніх роботаксі. Оскільки там не буде водія, критичні системи на кшталт кермування та гальм повинні мати надійне дублювання на випадок відмови основного контролера.

Нагадаємо, що ця лабораторія є лише частиною масштабної цифрової революції корейського концерну. Раніше компанія вже запустила передові симулятори водіння та центри 3D-друку, щоб максимально відмовитися від дорогих фізичних прототипів на користь комп'ютерного моделювання.