Як обміняти іноземне посвідчення водія без іспитів: що для цього потрібно

У Головному сервісному центрі МВС пояснили, у яких випадках посвідчення водія, отримане за кордоном, можна обміняти на українське без повторного складання теоретичного та практичного іспитів.

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Частина людей з українським громадянством, які тривалий час перебували за кордоном, після повернення на постійне місце проживання в Україну користуються посвідченнями водія, виданими іншими державами. У Головному сервісному центрі МВС нагадали, що такі документи можна обміняти на українське національне посвідчення, а в більшості випадків — без повторного складання іспитів.

Коли іспити складати не потрібно

Без проходження теоретичного та практичного іспитів посвідчення можуть обміняти громадяни України, які:

отримали за кордоном посвідчення водія, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року;

обміняли українське посвідчення водія на іноземне під час перебування за кордоном.

У першому випадку до українського посвідчення будуть внесені ті самі категорії транспортних засобів, що зазначені в іноземному документі. Якщо ж за кордоном було здійснено обмін українського посвідчення, після повернення в Україні відновлять категорії, які були відкриті до такого обміну.

Окремий порядок діє для країн, з якими Україна уклала міжнародні угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія. Наразі такі домовленості діють з Іспанією, Італією, Литвою, Туреччиною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Які документи необхідні

Для отримання послуги потрібно особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.

Із собою необхідно мати:

документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

іноземне посвідчення водія;

нотаріально або консульською установою засвідчений переклад посвідчення;

документ компетентного органу іноземної держави, який підтверджує видачу посвідчення та відсутність позбавлення чи обмеження права керування (крім випадків, передбачених міжнародними договорами).

Якщо між Україною та відповідною державою укладено договір про взаємне визнання посвідчень, сервісний центр МВС самостійно надсилає необхідний запит до компетентного органу цієї країни.

Коли посвідчення не обміняють

У ГСЦ МВС зазначають, що обмін не проводиться, якщо:

особа перебуває в розшуку;

після закінчення строку дії посвідчення минуло понад один рік;

є інформація про позбавлення права керування;

діє тимчасове обмеження права керування транспортними засобами.

Перед оформленням нового посвідчення адміністратори сервісного центру перевіряють інформацію про заявника у відповідних державних реєстрах та інформаційних системах.

У Головному сервісному центрі МВС рекомендують людям з громадянством України, які все ж вирішили повернутись на постійне проживання, не відкладати обмін іноземного посвідчення водія.