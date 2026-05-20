Як покататись на Porsche заплативши лише за пальне

На тлі постійного зростання цін на пальне навіть власники дорогих автомобілів дедалі частіше користуються сервісами спільних поїздок. Про це свідчить нова статистика BlaBlaCar, оприлюднена у травні 2026 року.

Власники преміальних авто стали помітно активнішими

За даними платформи, активність водіїв преміумсегмента у сервісі спільних поїздок суттєво зросла за останній рік.

Найпомітніша динаміка зафіксована серед власників:

Range Rover — +21%

Audi — +12%

BMW — +12%

Porsche — +11%

Фактично навіть власники люксових автомобілів почали активніше компенсувати витрати на пальне через карпулінг та спільні поїздки.

Масовий сегмент залишається основою ринку

Попри зростання преміального сегмента, найбільшу кількість місць у сервісі все ще пропонують власники масових брендів.

Лідером залишається Volkswagen, який наростив активність ще на 8%.

Також суттєве зростання показали:

Skoda — +15%

Renault — +5%

Hyundai — +24%

Kia — +27%

Особливо швидко зростає активність корейських брендів, які останніми роками активно зміцнили позиції на українському ринку.

Електромобілі теж активно заходять у карпулінг

Окремий тренд — стрімке зростання кількості електромобілів у сервісах спільних поїздок.

За рік кількість поїздок на електрокарах збільшилась на 34%, а активність власників Tesla — одразу на 47%.

Це свідчить про поступову адаптацію електромобілів не лише до міської експлуатації, а й до міжміських маршрутів.

Чому власники люксових авто почали ділити витрати

Ще кілька років тому спільні поїздки асоціювалися переважно з бюджетними подорожами. Тепер ситуація змінюється: карпулінг поступово стає звичною моделлю поведінки навіть для власників дорогих автомобілів. Причина не лише у високих цінах на пальне, а й у зміні ставлення до ефективності використання авто. Їхати у компанії приємніше ніж самому.

В умовах “військового стану” та економічної нестабільності українські водії дедалі частіше сприймають порожні місця в автомобілі як невиправдану втрату ресурсів. Особливо це стосується великих кросоверів і потужних моделей із високою витратою пального, де навіть часткова компенсація витрат має значення.

Ще одна цікава тенденція — поступове стирання психологічного бар’єра між преміальним та масовим сегментами у сфері спільних поїздок. Якщо раніше власники люксових авто рідко асоціювали себе з карпулінгом, то тепер сервіси на кшталт BlaBlaCar стають елементом сучасної мобільності, ніж ознакою економії.