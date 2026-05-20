Как покататься на Porsche или Range Rover, заплатив только за топливо

На фоне постоянного роста цен на топливо даже владельцы дорогих автомобилей все чаще пользуются сервисами совместных поездок. Об этом свидетельствует новая статистика BlaBlaCar, обнародованная в мае 2026 года.
Владельцы премиальных авто стали заметно активнее
По данным платформы, активность водителей премиум-сегмента в сервисе совместных поездок существенно выросла за последний год.
Самая заметная динамика зафиксирована среди владельцев:
- Range Rover - +21%
- Audi - +12%
- BMW - +12%
- Porsche - +11%
Фактически даже владельцы люксовых автомобилей начали активнее компенсировать расходы на топливо через карпулинг и совместные поездки.
Массовый сегмент остается основой рынка
Несмотря на рост премиального сегмента, наибольшее количество мест в сервисе все еще предлагают владельцы массовых брендов.
Лидером остается Volkswagen, который нарастил активность еще на 8%.
Также существенный рост показали:
- Skoda - +15%
- Renault - +5%
- Hyundai - +24%
- Kia - +27%
Особенно быстро растет активность корейских брендов, которые в последние годы активно укрепили позиции на украинском рынке.
Электромобили тоже активно заходят в карпулинг
Отдельный тренд - стремительный рост количества электромобилей в сервисах совместных поездок.
За год количество поездок на электрокарах увеличилось на 34%, а активность владельцев Tesla - сразу на 47%.
Это свидетельствует о постепенной адаптации электромобилей не только к городской эксплуатации, но и к междугородним маршрутам.
Почему владельцы люксовых авто начали делить расходы
Еще несколько лет назад совместные поездки ассоциировались преимущественно с бюджетными путешествиями. Теперь ситуация меняется: карпулинг постепенно становится привычной моделью поведения даже для владельцев дорогих автомобилей. Причина не только в высоких ценах на топливо, но и в изменении отношения к эффективности использования авто. Ехать в компании приятнее чем самому.
В условиях “военного положения” и экономической нестабильности украинские водители все чаще воспринимают пустые места в автомобиле как неоправданную потерю ресурсов. Особенно это касается больших кроссоверов и мощных моделей с высоким расходом топлива, где даже частичная компенсация расходов имеет значение.
Еще одна интересная тенденция - постепенное стирание психологического барьера между премиальным и массовым сегментами в сфере совместных поездок. Если раньше владельцы люксовых авто редко ассоциировали себя с карпулингом, то теперь сервисы вроде BlaBlaCar становятся элементом современной мобильности, чем признаком экономии.