Як стати таксистом, якщо немає авто: варіанти

Варіантів кілька: класична оренда, оренда з правом викупу, спільне користування авто з іншим водієм або пошук автопарку, який уже співпрацює з популярними сервісами виклику авто. Кожен формат має свої переваги, ризики та фінансову логіку.

До речі в Україні побільшало жінок в таксі

Класична оренда: швидкий старт без купівлі авто

Найпростіший спосіб вийти на лінію без власного автомобіля — орендувати машину в автопарку. Зазвичай водієві пропонують автомобіль на вибір, допомагають підключитися до сервісів виклику авто, а далі беруть фіксовану оплату або комісію.

Ціни залежать від моделі, віку автомобіля, класу та умов конкретного автопарку. Наприклад, Peugeot 301 2021 року можна знайти приблизно за 800 грн на день, Hyundai Accent або Toyota Corolla того ж року — близько 900 грн на день. Дорожчі та комфортніші моделі, відповідно, коштуватимуть більше.

Перевага класичної оренди — швидкість. Зазвичай достатньо домовитися про зустріч в автопарку, взяти паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення та підписати договір. У багатьох випадках уже того ж дня можна виходити на лінію.

Водій зазвичай отримує 70-80% від каси, однак конкретні умови залежать від автопарку. Деякі компанії додатково пропонують бонуси: знижки на пальне, технічне обслуговування на власному СТО, допомогу з ремонтом або брендовані авто, які можуть мати кращу видимість у сервісі замовлень.

Оренда з правом викупу: робота і шлях до власного авто

Другий варіант — оренда з правом викупу. Фактично це поєднання роботи в таксі та поступового придбання автомобіля. Водій підписує договір з автопарком, отримує машину, працює та регулярно сплачує фіксований платіж. Після завершення строку договору авто переходить у власність водія.

Головна перевага такого формату — гроші йдуть не просто за користування автомобілем, а в майбутню покупку. Це важливо для тих, хто хоче не лише заробляти зараз, а й поступово отримати власний транспорт.

Але є і мінус: щотижневий платіж зазвичай вищий, ніж при звичайній оренді. Якщо класична оренда може коштувати 5-6 тис. грн на тиждень, то оренда з викупом часто становить 7-9 тис. грн. Термін виплат може тривати від одного до трьох років.

Тому перед підписанням договору варто уважно порахувати реальний дохід: скільки годин на день ви готові працювати, скільки витрачатимете на пальне, мийку, комісію сервісу, ремонт і простої. Оренда з викупом має сенс лише тоді, коли платежі не з’їдають більшу частину заробітку.

Спільна оренда: варіант для двох водіїв

Ще один формат — спільна оренда автомобіля двома водіями. Наприклад, один працює вдень, інший — увечері або вночі. Теоретично це дозволяє зменшити навантаження на кожного водія та краще використовувати автомобіль.

На практиці не кожен автопарк погоджується на таку схему. Причина зрозуміла: машина працює більше, швидше зношується, а відповідальність між двома людьми складніше контролювати.

Якщо автопарк дозволяє спільну оренду, важливо дотримуватися правил сервісів райд-хейлінгу. Кожен водій має працювати зі свого окремого акаунта. Принцип простий: один акаунт — один водій. У профілі фіксуються фото, документи, водійське посвідчення та дані про автомобіль.

Це питання не формальності, а безпеки пасажира. Якщо водій порушує правила сервісу або створює ризик для клієнтів, його можуть заблокувати. Тому передача акаунта іншій людині — погана ідея, яка може швидко закінчитися втратою доступу до платформи.

Також цікаво як вибрати авто для таксі

Чи беруть сервіси водіїв на орендованих авто

Для сервісів виклику авто не принципово, чи машина власна, чи орендована. Важливіше, щоб водій відповідав вимогам платформи, а автомобіль був у належному технічному стані.

Наприклад, OnTaxi зазначає, що для співпраці важливі дані про водія, його документи, вік, стаж водіння та відсутність судимостей. Мінімальний вік — від 18 років, а стаж водіння має становити не менше двох років.

Сервіси райд-хейлінгу часто самі співпрацюють з автопарками. Для них це спосіб швидше виходити в нові міста, закривати попит у години пік і не втрачати пасажирів через нестачу машин на лінії.

Головний страх: працювати тільки “на оренду”

Найпоширеніший страх водіїв — думка, що весь заробіток піде на оплату автомобіля. І такий ризик справді є, якщо почати без розрахунків.

Перед стартом треба тверезо оцінити три речі: денну вартість оренди, витрати на пальне та реальний час роботи.

Також важливо зрозуміти, коли у вашому місті найбільше замовлень, які райони дають кращий дохід, а які поїздки краще не брати.

Перший тиждень зазвичай не показовий. Водій ще вивчає сервіс, місто, години пікового попиту, логіку тарифів і власний ритм роботи. Якщо не зробити висновок надто рано, з досвідом можна вийти на такий рівень доходу, коли орендна плата вже не здається головною проблемою.

Додатковою перевагою можуть бути брендовані автомобілі. Деякі автопарки пропонують машини з оформленням під конкретний сервіс виклику авто. У частині платформ це може давати пріоритет у замовленнях, а більше замовлень означає менше простою.

Де шукати автопарк

Найчастіше водії знаходять автопарк через рекомендації знайомих або колег. Це хороший варіант, бо можна одразу дізнатися реальні умови: чи справді авто справне, як швидко реагують на поломки, чи є приховані платежі, як поводиться диспетчер або менеджер.

Також варто перевірити вакансії на Robota.ua, Work.ua, у локальних міських пабліках та тематичних групах водіїв. У таких оголошеннях зазвичай вказують вартість оренди, графік, вимоги до водія, моделі автомобілів і сервіси, з якими працює автопарк.

Ще один шлях — звернутися напряму до сервісу виклику авто й запитати, з якими автопарками він співпрацює у вашому місті. Частина автопарків має власні сайти з каталогом машин, умовами оренди, калькулятором потенційного доходу та формою заявки.

Також цікаво скільки коштуватиме ліцензія дяк роботи в таксі

Що перевірити перед підписанням договору

Перед тим як брати авто, варто уважно прочитати договір. Особливо умови щодо ремонту, страхування, ДТП, штрафів, пробігу, графіка платежів і відповідальності за технічний стан машини.

Також бажано оглянути авто до підписання документів: кузов, салон, шини, світло, гальма, кондиціонер, рівень рідин, наявність аптечки та вогнегасника. Усі пошкодження краще одразу зафіксувати фото або в акті прийому-передачі.

Окремо треба уточнити, хто платить за планове ТО, шини, дрібний ремонт, мийку, заміну мастила та евакуацію в разі поломки. Саме ці деталі часто визначають, чи буде оренда вигідною.

Як взяти авто для оренди в таксі