Як у США: в Україні пропонують скасувати передній номерний знак на авто

В Україні пропонують переглянути вимоги щодо обов'язкового встановлення переднього державного номерного знака на легкових автомобілях. Відповідна електронна петиція зареєстрована з пропозицією внести зміни до законодавства та дозволити експлуатацію автомобілів лише із заднім номерним знаком.

Читайте також: Як обрати "красивий" номерний знак онлайн

Автор ініціативи вважає, що чинна норма потребує перегляду з урахуванням сучасних технологій ідентифікації транспортних засобів та міжнародного досвіду.

Для чого така пропозиція

Серед основних аргументів на користь змін зазначається, що на багатьох сучасних автомобілях конструкція не передбачає штатного місця для встановлення переднього номерного знака. Через це власникам нерідко доводиться свердлити передній бампер або використовувати додаткові рамки й кріплення, що може призводити до пошкодження елементів кузова.

Також автор петиції звертає увагу на розвиток сучасних систем ідентифікації транспортних засобів. Зокрема, йдеться про автоматичні комплекси фото- та відеофіксації порушень, державні електронні реєстри, VIN-код та задній державний номерний знак, які, на його думку, дозволяють забезпечити належний рівень ідентифікації автомобіля.

Окремо пропонується вивчити досвід країн, де законодавство дозволяє використовувати лише задній номерний знак, та оцінити можливість застосування такого підходу в Україні без шкоди для безпеки дорожнього руху.

У петиції пропонується:

провести аналіз доцільності збереження обов'язкового використання переднього державного номерного знака;

у разі позитивних висновків підготувати відповідні зміни до законодавства;

забезпечити збереження ефективної ідентифікації транспортних засобів та належного рівня безпеки дорожнього руху після можливого впровадження нових правил.

Чому зараз передній номер обов’язковий

На сьогодні в Україні експлуатація легкового автомобіля без переднього державного номерного знака вважається порушенням вимог законодавства. Для реалізації запропонованої ініціативи необхідно внести зміни до чинних нормативно-правових актів, що регулюють державну реєстрацію та експлуатацію транспортних засобів.