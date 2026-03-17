Як відкрити категорію В, якщо вже є "права" на вантажівку

Зараз, під час дії "воєнного стану", водії, які мають відкриту категорію В, можуть керувати вантажівками. Але зворотня ситуація діючими правилами не допускається – відкрита категорія С не дає права керувати легковим авто.
Як відкрити категорію В, якщо вже є "права" на вантажівку

ФОТО: freepik.com

Як відкрити категорію В якщо вже є С

Євген Гудущан
17 березня, 21:20
За українськими правилами водії, які вже мають категорії С, С1 або СЕ, не можуть автоматично керувати легковими автомобілями. Для цього, якщо слідувати правилам, необхідно окремо відкрити категорію В відповідно до вимог локального законодавства.

Читайте також: Яким транспортом дозволено керувати з категорією "B" у "правах"

Правову основу процедури визначає постанова КУ №340, яка чітко розмежовує транспортні засоби на 14 категорій. Про це пише ГСЦ МВС.

Що дає категорія В

Категорія В дозволяє керувати:

  • автомобілями масою до 3500 кг
  • транспортом із кількістю місць до 8 (крім водія)

Тобто це стандартні легкові автомобілі. Під час дії "воєнного стану" з категорією В можна керувати вантажівками.

Яку підготовку потрібно пройти

Якщо у вас вже є категорії С, С1 або СЕ, процедура спрощена:

  • необхідно пройти практичну перепідготовку
  • навчання проходить в акредитованому навчальному закладі
  • після навчання — складання практичного іспиту

Важливий момент: теоретичний іспит складати не потрібно, оскільки знання правил дорожнього руху вже підтверджені чинним посвідченням.

Де складати іспит

Практичний іспит складається у сервісних центрах МВС. Після успішного складання:

  • дані вносяться до реєстру
  • водієві видається нове посвідчення
  • відкривається категорія В

Які документи потрібні

Для складання практичного іспиту необхідно подати:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу
  • ідентифікаційний код
  • чинне посвідчення водія
  • медичну довідку про придатність до керування

Висновок

Процедура відкриття категорії В для досвідчених водіїв є простішою: достатньо пройти практичне навчання та скласти іспит. Проте варто пам’ятати, що за офіційною статистикою ГСЦ МВС, шанси на успішне складання іспиту менше 20%.

