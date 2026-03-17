Як відкрити категорію В, якщо вже є "права" на вантажівку

За українськими правилами водії, які вже мають категорії С, С1 або СЕ, не можуть автоматично керувати легковими автомобілями. Для цього, якщо слідувати правилам, необхідно окремо відкрити категорію В відповідно до вимог локального законодавства.

Читайте також: Яким транспортом дозволено керувати з категорією "B" у "правах"

Правову основу процедури визначає постанова КУ №340, яка чітко розмежовує транспортні засоби на 14 категорій. Про це пише ГСЦ МВС.

Що дає категорія В

Категорія В дозволяє керувати:

автомобілями масою до 3500 кг

транспортом із кількістю місць до 8 (крім водія)

Тобто це стандартні легкові автомобілі. Під час дії "воєнного стану" з категорією В можна керувати вантажівками.

Яку підготовку потрібно пройти

Якщо у вас вже є категорії С, С1 або СЕ, процедура спрощена:

необхідно пройти практичну перепідготовку

навчання проходить в акредитованому навчальному закладі

після навчання — складання практичного іспиту

Важливий момент: теоретичний іспит складати не потрібно, оскільки знання правил дорожнього руху вже підтверджені чинним посвідченням.

Де складати іспит

Практичний іспит складається у сервісних центрах МВС. Після успішного складання:

дані вносяться до реєстру

водієві видається нове посвідчення

відкривається категорія В

Які документи потрібні

Для складання практичного іспиту необхідно подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу

ідентифікаційний код

чинне посвідчення водія

медичну довідку про придатність до керування

Висновок

Процедура відкриття категорії В для досвідчених водіїв є простішою: достатньо пройти практичне навчання та скласти іспит. Проте варто пам’ятати, що за офіційною статистикою ГСЦ МВС, шанси на успішне складання іспиту менше 20%.