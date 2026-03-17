Як відкрити категорію В, якщо вже є "права" на вантажівку

Як відкрити категорію В якщо вже є С
За українськими правилами водії, які вже мають категорії С, С1 або СЕ, не можуть автоматично керувати легковими автомобілями. Для цього, якщо слідувати правилам, необхідно окремо відкрити категорію В відповідно до вимог локального законодавства.
Правову основу процедури визначає постанова КУ №340, яка чітко розмежовує транспортні засоби на 14 категорій. Про це пише ГСЦ МВС.
Що дає категорія В
Категорія В дозволяє керувати:
- автомобілями масою до 3500 кг
- транспортом із кількістю місць до 8 (крім водія)
Тобто це стандартні легкові автомобілі. Під час дії "воєнного стану" з категорією В можна керувати вантажівками.
Яку підготовку потрібно пройти
Якщо у вас вже є категорії С, С1 або СЕ, процедура спрощена:
- необхідно пройти практичну перепідготовку
- навчання проходить в акредитованому навчальному закладі
- після навчання — складання практичного іспиту
Важливий момент: теоретичний іспит складати не потрібно, оскільки знання правил дорожнього руху вже підтверджені чинним посвідченням.
Де складати іспит
Практичний іспит складається у сервісних центрах МВС. Після успішного складання:
- дані вносяться до реєстру
- водієві видається нове посвідчення
- відкривається категорія В
Які документи потрібні
Для складання практичного іспиту необхідно подати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу
- ідентифікаційний код
- чинне посвідчення водія
- медичну довідку про придатність до керування
Висновок
Процедура відкриття категорії В для досвідчених водіїв є простішою: достатньо пройти практичне навчання та скласти іспит. Проте варто пам’ятати, що за офіційною статистикою ГСЦ МВС, шанси на успішне складання іспиту менше 20%.