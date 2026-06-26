Яка категорія водійського посвідчення потрібна для керування квадроциклами

Наявність пластмасового посвідчення водія категорії B не дає права керувати квадроциклами, трициклами та іншими транспортними засобами категорії B1. Для законного керування такою технікою необхідно окремо відкрити відповідну категорію в посвідченні водія. Про це нагадали у головному сервісному центрі МВС.

Читайте також: Водії квадроциклів та багі відкрили спортивний сезон

У відомстві зазначають, що питання щодо необхідності відкриття категорії B1 часто виникає у водіїв, які вже мають право керувати легковими автомобілями, але планують придбати квадроцикл або трицикл.

Які транспортні засоби належать до категорії B1

Категорія B1 надає право керувати трициклами, квадроциклами та іншими три- або чотириколісними транспортними засобами, дозволена максимальна маса яких не перевищує 400 кг.

Попри схожість із легковими автомобілями, такі транспортні засоби українська влада відносить до окремої категорії. Тому відкрита категорія B в нових прпавах автоматично не поширюється на право керування ними.

Як відкрити категорію B1

Порядок отримання категорії залежить від того, чи має особа чинне посвідчення водія.

Якщо водій отримує посвідчення вперше, необхідно:

пройти навчання в акредитованому навчальному закладі;

скласти теоретичний і практичний іспити у сервісному центрі МВС;

отримати посвідчення водія з відкритою категорією B1.

Для водіїв, які вже мають відкриті категорії B, C або C1, процедура значно простіша. Достатньо пройти 20-годинний курс практичного навчання на транспортному засобі відповідної категорії та успішно скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Повторно складати теоретичний іспит не потрібно.

Мінімальний вік

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів №340, отримати право керування транспортними засобами категорії B1 можуть особи, які досягли 18-річного віку.

Таким чином, керування квадроциклами та трициклами без відкритої категорії B1, навіть за наявності посвідчення категорії B, вважається порушенням вимог законодавства.

Для кого діє виняток

Особливий порядок передбачений для водіїв, які отримали посвідчення старого зразка до листопада 2008 року — до запровадження сучасної системи категорій.

Під час обміну такого посвідчення на документ нового зразка категорія B1 відкривається автоматично разом із категорією B. У цьому випадку проходити додаткове навчання або складати іспити не потрібно.

У Головному сервісному центрі МВС рекомендують власникам посвідчень старого зразка після їх обміну перевірити перелік відкритих категорій, а всім, хто планує придбати квадроцикл або трицикл, — заздалегідь переконатися, що категорія B1 зазначена у посвідченні водія.