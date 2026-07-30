Які документи потрібні для складання іспитів на водійські права у 2026 році

Складання іспитів на водійські права
Для складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія необхідно заздалегідь підготувати пакет документів. У Головному сервісному центрі МВС нагадали, які саме папери потрібно мати кандидатам у водії та скільки коштує складання іспитів.
Які документи необхідні
Перед складанням теоретичного або практичного іспиту кандидат у водії повинен надати адміністратору сервісного центру МВС оригінали таких документів:
- паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку разом із витягом (довідкою) про місце проживання, який можна пред'явити через застосунок "Дія";
- для внутрішньо переміщених осіб — довідку ВПО;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- чинну медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами відповідної категорії.
Усі документи подаються виключно в оригіналах.
Свідоцтво з автошколи приносити не потрібно
У МВС звертають увагу, що інформацію про завершення теоретичного та практичного навчання автошкола самостійно вносить до Єдиного державного реєстру МВС.
Тому кандидатам у водії не потрібно особисто подавати свідоцтво про закінчення автошколи до сервісного центру МВС.
Скільки коштують іспити
Станом на 2026 рік вартість послуг становить:
- теоретичний іспит — 250 грн;
- практичний іспит — 420 грн.
Додатково банк може стягувати комісію за проведення платежу.
Як записатися на іспит
Складання іспитів здійснюється лише за попереднім записом.
Зареєструватися можна кількома способами:
- через сервіс Е-Запис на сайті Головного сервісного центру МВС;
- у мобільному застосунку "Е-Запис" для Android та iOS;
- через термінал самообслуговування безпосередньо у сервісному центрі МВС.
Онлайн-запис відкривається на 21 день уперед, а через термінал у сервісному центрі можна, за наявності вільних місць, записатися та отримати послугу в день звернення.
У Головному сервісному центрі МВС рекомендують перевірити наявність усіх необхідних документів ще до запису на іспит, щоб уникнути відмови в допуску до його складання.