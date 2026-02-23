Які вимоги до водіїв таксі готують в Україні: порівняння з Європою

ФОТО: Freepik|
Таксі більше не буде «в тіні»: український ринок готують до повного перезавантаження
Український ринок таксі входить у фазу глибокої трансформації. Законопроєкт Міністерства розвитку громад та територій України про зміни у сфері перевезень уже оприлюднений і переданий на погодження до
Державної регуляторної служби України. Далі — Кабмін, Верховна Рада і підпис Президента. Але сам факт появи документа означає: держава переходить від декларацій до системного перезавантаження галузі, яка роками працювала переважно в тіні.
90% ринку в тіні: чому реформа назріла
За оцінками Мінрозвитку, ще у 2025 році близько 90% таксі працювали поза повноцінним регулюванням. Ринок стрімко цифровізувався, але законодавство залишалося у форматі «паперових ліцензій». У результаті держава втрачала податки, а пасажири — гарантії безпеки.
Новий підхід — легалізація через цифрові інструменти.
Сертифікат замість «вільного входу»
Ключова новація — електронний сертифікат водія. Це документ у Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті. Фактично — цифрова ліцензія.
Сертифікат видаватимуть на два роки. Вартість — один прожитковий мінімум на день видачі. З 1 січня 2026 року це 3 328 грн.
Водій має відповідати чітким критеріям. Посвідчення категорії B — не менше двох років стажу. Вік — від 20 років. Щорічний медогляд. Не більше п’яти порушень ПДР на рік. Відсутність судимості за кримінальні правопорушення.
Фактично держава вводить фільтр якості.
Платформи — у державний реєстр
Ще одна принципова зміна — обов’язкове використання цифрових платформ. Самозайнятий водій зможе працювати лише через сервіс замовлення поїздок. Між водієм і платформою — офіційний договір.
Кожне авто повинно мати таксометр, спеціальне маркування та QR-код у салоні. Через QR пасажир зможе перевірити дані водія і авто в реєстрі.
Готівкові розрахунки поступово мінімізують. Курс — на повну цифровізацію.
Електротаксі — наступний етап?
Поки що окремого регулювання для електромобілів у таксі немає. Але з огляду на зростання частки EV в Україні логічно очікувати стимулів для електротаксі.
Йдеться про потенційні пільги, спеціальні тарифи або підтримку електрофлотів. З урахуванням тенденцій ЄС, це питання часу.
Польща, Бельгія, Італія: різні сценарії однієї реформи
Україна не перша проходить через подібну трансформацію.
У Польщі влада зобов’язала водіїв райд-хейлінгу мати польське посвідчення водія. Іноземці можуть отримати його лише після 185 днів проживання. Мета — безпека. Попри прогнози просідання ринку до 30%, держава не відступила.
У Бельгії, в регіоні Валлонія, ухвалили уніфіковану модель. Однакові вимоги до всіх: навчання, іспит, сертифікат, перевірки.
В Італії, навпаки, сильні профспілки традиційного таксі стримують лібералізацію. Через обмеження кількості ліцензій сервісів не вистачає, а викликати авто у пікові години складно.
Європейський досвід показує: надмірна зарегульованість душить ринок, але повна відсутність правил створює хаос.
Як реагують українські сервіси
Український ринок давно змістився від класичного таксі до цифрових платформ. Саме вони опиняються в центрі змін.
У OnTaxi позитивно оцінюють курс на легалізацію та цифровізацію. Компанія підтримує створення єдиного реєстру, електронні сертифікати та можливість онлайн-перевірки документів.
Ключова позиція сервісів — рівні правила для всіх. Без ситуації, коли одні працюють «по-білому», а інші — у сірій зоні.
Водночас бізнес застерігає від надмірних бар’єрів. Якщо вимоги будуть занадто жорсткими або дорогими, ринок може втратити значну частину водіїв, що призведе до зростання тарифів і дефіциту авто.
Що зміниться для пасажира
Для клієнта головні наслідки — більше прозорості і перевірюваності. QR-код у салоні, доступ до реєстру, офіційний статус водія.
Але водночас можливе короткострокове подорожчання поїздок. Легалізація означає податки, ліцензійні платежі та адміністративні витрати.
У довгостроковій перспективі ринок стане більш структурованим. Питання лише у балансі між контролем і гнучкістю.
Реформа таксі — це не просто нові папери. Це зміна філософії: від хаотичного зростання до регульованої цифрової екосистеми.