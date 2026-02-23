Які вимоги до водіїв таксі готують в Україні: порівняння з Європою

Український ринок таксі входить у фазу глибокої трансформації. Законопроєкт Міністерства розвитку громад та територій України про зміни у сфері перевезень уже оприлюднений і переданий на погодження до

Державної регуляторної служби України. Далі — Кабмін, Верховна Рада і підпис Президента. Але сам факт появи документа означає: держава переходить від декларацій до системного перезавантаження галузі, яка роками працювала переважно в тіні.

90% ринку в тіні: чому реформа назріла

За оцінками Мінрозвитку, ще у 2025 році близько 90% таксі працювали поза повноцінним регулюванням. Ринок стрімко цифровізувався, але законодавство залишалося у форматі «паперових ліцензій». У результаті держава втрачала податки, а пасажири — гарантії безпеки.

Новий підхід — легалізація через цифрові інструменти.

Сертифікат замість «вільного входу»

Ключова новація — електронний сертифікат водія. Це документ у Єдиному комплексі інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті. Фактично — цифрова ліцензія.

Сертифікат видаватимуть на два роки. Вартість — один прожитковий мінімум на день видачі. З 1 січня 2026 року це 3 328 грн.

Водій має відповідати чітким критеріям. Посвідчення категорії B — не менше двох років стажу. Вік — від 20 років. Щорічний медогляд. Не більше п’яти порушень ПДР на рік. Відсутність судимості за кримінальні правопорушення.

Фактично держава вводить фільтр якості.

Платформи — у державний реєстр

Ще одна принципова зміна — обов’язкове використання цифрових платформ. Самозайнятий водій зможе працювати лише через сервіс замовлення поїздок. Між водієм і платформою — офіційний договір.

Кожне авто повинно мати таксометр, спеціальне маркування та QR-код у салоні. Через QR пасажир зможе перевірити дані водія і авто в реєстрі.

Готівкові розрахунки поступово мінімізують. Курс — на повну цифровізацію.

Електротаксі — наступний етап?

Поки що окремого регулювання для електромобілів у таксі немає. Але з огляду на зростання частки EV в Україні логічно очікувати стимулів для електротаксі.

Йдеться про потенційні пільги, спеціальні тарифи або підтримку електрофлотів. З урахуванням тенденцій ЄС, це питання часу.

Польща, Бельгія, Італія: різні сценарії однієї реформи

Україна не перша проходить через подібну трансформацію.

У Польщі влада зобов’язала водіїв райд-хейлінгу мати польське посвідчення водія. Іноземці можуть отримати його лише після 185 днів проживання. Мета — безпека. Попри прогнози просідання ринку до 30%, держава не відступила.

У Бельгії, в регіоні Валлонія, ухвалили уніфіковану модель. Однакові вимоги до всіх: навчання, іспит, сертифікат, перевірки.

В Італії, навпаки, сильні профспілки традиційного таксі стримують лібералізацію. Через обмеження кількості ліцензій сервісів не вистачає, а викликати авто у пікові години складно.

Європейський досвід показує: надмірна зарегульованість душить ринок, але повна відсутність правил створює хаос.

Як реагують українські сервіси

Український ринок давно змістився від класичного таксі до цифрових платформ. Саме вони опиняються в центрі змін.

У OnTaxi позитивно оцінюють курс на легалізацію та цифровізацію. Компанія підтримує створення єдиного реєстру, електронні сертифікати та можливість онлайн-перевірки документів.

Ключова позиція сервісів — рівні правила для всіх. Без ситуації, коли одні працюють «по-білому», а інші — у сірій зоні.

Водночас бізнес застерігає від надмірних бар’єрів. Якщо вимоги будуть занадто жорсткими або дорогими, ринок може втратити значну частину водіїв, що призведе до зростання тарифів і дефіциту авто.

Що зміниться для пасажира

Для клієнта головні наслідки — більше прозорості і перевірюваності. QR-код у салоні, доступ до реєстру, офіційний статус водія.

Але водночас можливе короткострокове подорожчання поїздок. Легалізація означає податки, ліцензійні платежі та адміністративні витрати.

У довгостроковій перспективі ринок стане більш структурованим. Питання лише у балансі між контролем і гнучкістю.

Реформа таксі — це не просто нові папери. Це зміна філософії: від хаотичного зростання до регульованої цифрової екосистеми.