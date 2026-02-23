Какие требования к водителям такси готовят в Украине: сравнение с Европой

ФОТО: Фрипик|
Такси больше не будет "в тени": украинский рынок готовят к полной перезагрузке
Украинский рынок такси входит в фазу глубокой трансформации. Законопроект Министерства развития общин и территорий Министерства развития общин и территорий Украины об изменениях в сфере перевозок уже обнародован и передан на согласование в Государственную регуляторную службу Украины.
Далее - Кабмин, Верховная Рада и подпись Президента. Но сам факт появления документа означает: государство переходит от деклараций к системной перезагрузке отрасли, которая годами работала преимущественно в тени.
Кстати когда общественный транспорт выгоднее такси
90% рынка в тени: почему реформа назрела
По оценкам Минразвития, еще в 2025 году около 90% такси работали вне полноценного регулирования. Рынок стремительно цифровизировался, но законодательство оставалось в формате "бумажных лицензий". В результате государство теряло налоги, а пассажиры - гарантии безопасности.
Новый подход - легализация через цифровые инструменты.
Сертификат вместо "свободного входа"
Ключевая новация - электронный сертификат водителя. Это документ в Едином комплексе информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте. Фактически - цифровая лицензия.
Сертификат будут выдавать на два года. Стоимость - один прожиточный минимум на день выдачи. С 1 января 2026 года это 3 328 грн.
Водитель должен соответствовать четким критериям. Удостоверение категории B - не менее двух лет стажа. Возраст - от 20 лет. Ежегодный медосмотр. Не более пяти нарушений ПДД в год. Отсутствие судимости за уголовные правонарушения.
Фактически государство вводит фильтр качества.
Платформы - в государственный реестр
Еще одно принципиальное изменение - обязательное использование цифровых платформ. Самозанятый водитель сможет работать только через сервис заказа поездок. Между водителем и платформой - официальный договор.
Каждое авто должно иметь таксометр, специальную маркировку и QR-код в салоне. Через QR пассажир сможет проверить данные водителя и авто в реестре.
Наличные расчеты постепенно минимизируют. Курс - на полную цифровизацию.
Электротакси - следующий этап?
Пока отдельного регулирования для электромобилей в такси нет. Но учитывая рост доли EV в Украине логично ожидать стимулов для электротакси.
Речь идет о потенциальных льготах, специальных тарифах или поддержке электрофлотов. С учетом тенденций ЕС, это вопрос времени.
Также интересно такси возобновляют круглосуточную работу в Киеве
Польша, Бельгия, Италия: разные сценарии одной реформы
Украина не первая проходит через подобную трансформацию.
В Польше власти обязали водителей райд-хейлинга иметь польское водительское удостоверение. Иностранцы могут получить его только после 185 дней проживания. Цель - безопасность. Несмотря на прогнозы проседания рынка до 30%, государство не отступило.
В Бельгии, в регионе Валлония, приняли унифицированную модель., Одинаковые требования ко всем: обучение, экзамен, сертификат _COPY2 проверки.
В Италии, наоборот, сильные профсоюзы традиционного такси сдерживают либерализацию. Из-за ограничения количества лицензий сервисов не хватает, а вызвать авто в пиковые часы сложно.
Европейский опыт показывает: чрезмерная зарегулированность душит рынок, но полное отсутствие правил создает хаос.
Как реагируют украинские сервисы
Украинский рынок давно сместился от классического такси к цифровым платформам. Именно они оказываются в центре изменений.
У OnTaxi положительно оценивают курс на легализацию и цифровизацию. Компания поддерживает создание единого реестра, электронные сертификаты и возможность онлайн-проверки документов.
Ключевая позиция сервисов - равные правила для всех. Без ситуации, когда одни работают "по-белому", а другие - в серой зоне.
В то же время бизнес предостерегает от чрезмерных барьеров. Если требования будут слишком жесткими или дорогими, рынок может потерять значительную часть водителей, что приведет к росту тарифов и дефициту авто.
Кстати такси-роботы вытесняют классические таксомоторы
Что изменится для пассажира
Для клиента главные последствия - больше прозрачности и проверяемости. QR-код в салоне, доступ к реестру, официальный статус водителя.
Но в то же время возможно краткосрочное подорожание поездок. Легализация означает налоги, лицензионные платежи и административные расходы.
В долгосрочной перспективе рынок станет более структурированным. Вопрос лишь в балансе между контролем и гибкостью.
Реформа такси - это не просто новые бумаги. Это изменение философии: от хаотичного роста к регулируемой цифровой экосистеме.