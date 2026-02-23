Какие требования к водителям такси готовят в Украине: сравнение с Европой

Украинский рынок такси входит в фазу глубокой трансформации. Законопроект Министерства развития общин и территорий Министерства развития общин и территорий Украины об изменениях в сфере перевозок уже обнародован и передан на согласование в Государственную регуляторную службу Украины.

Далее - Кабмин, Верховная Рада и подпись Президента. Но сам факт появления документа означает: государство переходит от деклараций к системной перезагрузке отрасли, которая годами работала преимущественно в тени.

90% рынка в тени: почему реформа назрела

По оценкам Минразвития, еще в 2025 году около 90% такси работали вне полноценного регулирования. Рынок стремительно цифровизировался, но законодательство оставалось в формате "бумажных лицензий". В результате государство теряло налоги, а пассажиры - гарантии безопасности.

Новый подход - легализация через цифровые инструменты.

Сертификат вместо "свободного входа"

Ключевая новация - электронный сертификат водителя. Это документ в Едином комплексе информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте. Фактически - цифровая лицензия.

Сертификат будут выдавать на два года. Стоимость - один прожиточный минимум на день выдачи. С 1 января 2026 года это 3 328 грн.

Водитель должен соответствовать четким критериям. Удостоверение категории B - не менее двух лет стажа. Возраст - от 20 лет. Ежегодный медосмотр. Не более пяти нарушений ПДД в год. Отсутствие судимости за уголовные правонарушения.

Фактически государство вводит фильтр качества.

Платформы - в государственный реестр

Еще одно принципиальное изменение - обязательное использование цифровых платформ. Самозанятый водитель сможет работать только через сервис заказа поездок. Между водителем и платформой - официальный договор.

Каждое авто должно иметь таксометр, специальную маркировку и QR-код в салоне. Через QR пассажир сможет проверить данные водителя и авто в реестре.

Наличные расчеты постепенно минимизируют. Курс - на полную цифровизацию.

Электротакси - следующий этап?

Пока отдельного регулирования для электромобилей в такси нет. Но учитывая рост доли EV в Украине логично ожидать стимулов для электротакси.

Речь идет о потенциальных льготах, специальных тарифах или поддержке электрофлотов. С учетом тенденций ЕС, это вопрос времени.

Польша, Бельгия, Италия: разные сценарии одной реформы

Украина не первая проходит через подобную трансформацию.

В Польше власти обязали водителей райд-хейлинга иметь польское водительское удостоверение. Иностранцы могут получить его только после 185 дней проживания. Цель - безопасность. Несмотря на прогнозы проседания рынка до 30%, государство не отступило.

В Бельгии, в регионе Валлония, приняли унифицированную модель., Одинаковые требования ко всем: обучение, экзамен, сертификат _COPY2 проверки.

В Италии, наоборот, сильные профсоюзы традиционного такси сдерживают либерализацию. Из-за ограничения количества лицензий сервисов не хватает, а вызвать авто в пиковые часы сложно.

Европейский опыт показывает: чрезмерная зарегулированность душит рынок, но полное отсутствие правил создает хаос.

Как реагируют украинские сервисы

Украинский рынок давно сместился от классического такси к цифровым платформам. Именно они оказываются в центре изменений.

У OnTaxi положительно оценивают курс на легализацию и цифровизацию. Компания поддерживает создание единого реестра, электронные сертификаты и возможность онлайн-проверки документов.

Ключевая позиция сервисов - равные правила для всех. Без ситуации, когда одни работают "по-белому", а другие - в серой зоне.

В то же время бизнес предостерегает от чрезмерных барьеров. Если требования будут слишком жесткими или дорогими, рынок может потерять значительную часть водителей, что приведет к росту тарифов и дефициту авто.

Что изменится для пассажира

Для клиента главные последствия - больше прозрачности и проверяемости. QR-код в салоне, доступ к реестру, официальный статус водителя.

Но в то же время возможно краткосрочное подорожание поездок. Легализация означает налоги, лицензионные платежи и административные расходы.

В долгосрочной перспективе рынок станет более структурированным. Вопрос лишь в балансе между контролем и гибкостью.

Реформа такси - это не просто новые бумаги. Это изменение философии: от хаотичного роста к регулируемой цифровой экосистеме.