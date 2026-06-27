Зібрані у США японські авто мають гіршу якість, ніж оригінальні: заява автовиробників

Офіційні попередження стосуються низки популярних моделей, які імпортуються до Японії з північноамериканських підприємств. Зокрема, йдеться про повнорозмірні пікапи Toyota Tundra (виробляються в штаті Техас), кросовери Toyota Highlander (штат Індіана), а також позашляховики Nissan Murano (штат Теннессі).

Збільшення поставок цих машин на японський ринок відбулося через політичний і торговельний тиск з метою збалансування експорту між Вашингтоном та Токіо, зазначає Carscoops.

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У супровідній документації Toyota відкрито нагадує покупцям, що імпортовані автомобілі створювалися для закордонних ринків і якість їхнього лакофарбового покриття відображає саме "іноземні стандарти оздоблення". Компанія попереджає про можливу наявність таких нюансів, як тонкий шар фарби, розбіжності у відтінках кольору на різних елементах, пухирі, вм'ятини або помітні сліди полірування на кузові.

При цьому наголошується, що дані особливості мають суто естетичний характер і не впливають на технічну функціональність чи продуктивність. Nissan у посібниках для покупців кросовера Murano висловлюється ще прямолінійніше, на що звернуло увагу австралійське видання Drive.

Покупців офіційно попереджають, що на пофарбованих поверхнях американських машин можна виявити дрібні часточки бруду, помітні сліди заводського герметика, а також невеликі зазори, перекоси та нерівномірні стики між кузовними панелями чи деталями інтер'єру.

Обмеження функціоналу мультимедійних систем

Невідповідність японським стандартам виходить за межі візуальних нюансів кузова. Покупці автомобілів американського виробництва стикаються з серйозними обмеженнями в роботі бортової електроніки. Наприклад, Toyota заздалегідь попереджає власників пікапів Tundra, що штатна система розпізнавання дорожніх знаків може працювати некоректно в дорожніх умовах Японії.

Крім того, інтерфейс інформаційно-розважального комплексу повністю позбавлений локалізації і відображається виключно англійською мовою. У випадку з Nissan Murano ситуація аналогічна: у меню медіасистеми повністю відсутня японська мова. Більше того, американська специфікація медіасистеми робить неможливим використання стандартних функцій радіоприймача в діапазонах AM та FM через інші частотні сітки, а також повністю блокує фірмові телематичні сервіси NissanConnect.

Невтішні прогнози для американських моделей