Мопеди в Німеччині змінюють колір: чому це важливо

Під нове правило підпадають транспортні засоби, як от мопеди, скутери, легкі мопеди, сегвеї та легкі квадроцикли. Останні не повинні мати об'єм двигуна понад 50 кубічних сантиметрів, а їх швидкість не повинна перевищувати 45 кілометрів на годину.

В цю категорію також входять S-Pedelec, тобто швидкі електровелосипеди з підтримкою педалювання до 45 км/год. На відміну від звичайних електровелосипедів (до 25 км/год), S-Pedelec класифікується як мопед або легкий мотоцикл, тому потребує реєстрації, страхування, водійського посвідчення (категорія AM/B) та використання шолома.

Як йдеться в релізі presseportal.de з посиланням на сайт страхової німецької Групи HUK-COBURG, номерний знак є обов'язковим. Керування транспортом зазначеного вище типу без нього означає, що у вас немає страхового покриття, і ви скоюєте правопорушення.

Придбати страховий номерний знак можна з будь-якого періоду, річна календарна плата не обов'язкова. Страховий внесок буде базуватися на фактичному періоді використання. Наприклад, якщо починаєте їздити у травні, ви платитимете за десять місяців, а не за дванадцять, до кінця поточного страхового року.

З 1 березня знаки ідентифікації повинні мати чорний колір, без них транспортний засіб буде поза законом і страховим захистом. Колаж: Авто24

Номерні знаки можна придбати безпосередньо у страховій компанії, онлайн або особисто. Там пояснюють, що "менші родичі мотоциклів" не лише часто потрапляють в аварії, але й часто стають жертвами крадіжок. Ці факти демонструють необхідність комплексного страхування.

Електросамокатам щороку потрібна нова страхова наклейка. Тільки страхування цивільної відповідальності перед третіми особами починається від 27 євро, а повне покриття з франшизою 150 євро — від 54 євро.

Для швидкісних електровелосипедів також потрібен номерний знак, бо рухаються вони аж до 45 км/год. Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами для цього сегмента – від 32 євро, а повне покриття з франшизою 150 євро починається від 75 євро.