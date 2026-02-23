Мопеды в Германии меняют цвет номера: почему это важно

Под новое правило подпадают транспортные средства, такие как мопеды, скутеры, легкие мопеды, сигвеи и легкие квадроциклы. Последние не должны иметь объем двигателя более 50 кубических сантиметров, а их скорость не должна превышать 45 километров в час.

В эту категорию также входят S-Pedelec, то есть быстрые электровелосипеды с поддержкой педалирования до 45 км/ч. В отличие от обычных электровелосипедов (до 25 км/ч), S-Pedelec классифицируется как мопед или легкий мотоцикл, поэтому требует регистрации, страхования, водительского удостоверения (категория AM/B) и использования шлема.

Как говорится в релизе presseportal.de со ссылкой на сайт страховой немецкой Группы HUK-COBURG, номерной знак является обязательным. Управление транспортом указанного выше типа без него означает, что у вас нет страхового покрытия, и вы совершаете правонарушение.

Приобрести страховой номерной знак можно с любого периода, годовая календарная плата не обязательна. Страховой взнос будет базироваться на фактическом периоде использования. Например, если начинаете ездить в мае, вы будете платить за десять месяцев, а не за двенадцать, до конца текущего страхового года.

С 1 марта знаки идентификации должны иметь черный цвет, без них транспортное средство будет вне закона и страховой защиты. Коллаж: Авто24

Номерные знаки можно приобрести непосредственно в страховой компании, онлайн или лично. Там объясняют, что "меньшие родственники мотоциклов" не только часто попадают в аварии, но и часто становятся жертвами краж. Эти факты демонстрируют необходимость комплексного страхования.

Электросамокатам каждый год нужна новая страховая наклейка. Только страхование гражданской ответственности перед третьими лицами начинается от 27 евро, а полное покрытие с франшизой 150 евро – от 54 евро.

Для скоростных "педальников" также нужен номерной знак, потому что двигаются слишком быстро – 45 км/ч. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами для этого сегмента от 32 евро, а полное покрытие с франшизой 150 евро начинается от 75 евро.