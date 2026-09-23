З якою начинкою їхали італійські електрогенератори: Iveco Group буде в шоці

Через таку винахідливість італійський відправник втратив і сам агрегат, і приховані деталі загальною вартістю понад 1,5 мільйона гривень.

Як повідомляє Закарпатська митниця на своїй сторінці у Facebook, за документами вантажівка Volvo FH везла з Італії до Києва звичайні електрогенераторні установки та базові комплектуючі до них. Вантаж напередодні зими дуже важливий.

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Під час перевірки фури рентгеном інспектори помітили серйозні аномалії всередині одного з агрегатів. Машину через це відправили на повне розвантаження, а вантаж – на ретельний огляд.

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Після розрізання заводського пакування та відкриття дверей корпусу генератора на світ з'явився справжній склад автозапчастин. У порожнинах агрегата заздалегідь сховали майже 500 деталей торгових марок Iveco Group та Marellimotori, які не були заявлені в жодних деклараціях.

Щогловий навантажувач Toyota знімає з напівпричепа сумнівний електрогенератор Green Power для подальшого ретельного огляду. Фото: Закарпатська митниця

Чим нашпигували установку

Асортимент автомобільних компонентів вразив. Тут в заводських упаковках виявили масляні та паливні фільтри, ремені, термостати, автоматичні регулятори напруги, реле тиску, датчики рівня пального та кришки баків із замками.

Географічна локація виробництва цих деталей також широка. Вона охоплює США, Німеччину, Італію, Швейцарію, Туніс та Китай.

На фото добре видно, що товар приховали, а не сформували під нього окремий піддон для законного перевезення Фото: Закарпатська митниця

В Італії є свої "щедрувальники" та "волонтери"

Найцікавіше в цій історії – офіційне пояснення італійської компанії. Керівник підприємства заявив, що працівники складу нібито помилилися під час попередньої поставки і не відвантажили весь товар.

"При попередній поставці, через помилку працівників складу було відвантажено не весь товар. Тож керівник підприємства вирішив дозавантажити товар. Але чомусь розмістив автозапчастини всередині генератора без зазначення їх у товаросупровідних документах, – йдеться в офіційному листі італійської компанії.



Оскільки такі дії містять прямі ознаки порушення митних правил, на винахідливого італійського директора склали протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.

До рішення суду генератор разом із прихованим товаром вилучено, і навряд чи він найближчим часом доїде до київського замовника.

Дорогі схованки на кордоні

Нагадаємо, що спроби перехитрити митників часто закінчуються втратою не лише товару, а й транспортних засобів. Про це редакція Авто24 писала напередодні.

Власники легкових та комерційних машин серйозно втручалися в конструкцію кузова, переварювали пороги та днища, щоб сховати контрабанду, але в результаті залишилися і без товару, і без коліс.

Щоправда, у нинішньому епізоді йдеться лише про вилучення вантажу та незадекларованого товару, про магістральний тягач Volvo FH з напівпричепом нічого не сказано.