За вилучені під час обшуків гроші слідчий з Хмельницького купив собі машину

Як йдеться у повідомленні Державного бюро розслідування, цей правоохоронець ще у 2024 році здійснював слідчі дії щодо розкрадання майна.

При цьому сам став учасником розкрадання, бо в ході обшуків у Кам’янці-Подільському вилучив у фігуранта провадження майже 2,5 млн грн у різній валюті, але не здав на відповідальне зберігання.

Речові докази стали особистим майном

Арештовані кошти належить здавати на відповідальне зберігання відповідно до закону, але слідчий цього не зробив. Ось були гроші й ось їх не стало...

Застосування експропрійованих коштів не забарилося. Частину грошей чоловік використав для придбання автомобіля, решту — витратив на особисті потреби.

Процесуальні дії проти того, хто ще не так давно сам подібні дії проводив. Фото: ДБР

Порушення виявили після звільнення фігуранта з правоохоронних органів. Під час перевірки кримінальних проваджень комісія встановила відсутність арештованих коштів.

Приховати привласнення коштів не вдалося

Щоб приховати нестачу, колишній правоохоронець передав через знайомих вкрадену ним суму. Водночас новий слідчий у справі під час додаткової перевірки виявив невідповідність купюр тим, що були вилучені й мали зберігатись як речовий доказ.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) та у підміні майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.