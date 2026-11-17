Як повідомляє видання Motor1, відроджена марка планує випускати свої автомобілі на старому заводі в Техасі, а всі три машини будуть абсолютно ідентичними від переднього бампера до середньої стійки.

Інженери зробили ставку на максимальну уніфікацію, щоб втримати адекватний прайс. Уся трійця ділить між собою міцну сталеву раму, атмосферний чотирициліндровий двигун, шестиступеневу механічну трансмісію та жорстко підключений повний привід із нерозрізними мостами.

Три варіанти для різних завдань

Базовою моделлю став суто робочий пікап T4X, який оцінили у 21 500 доларів. Він має двомісну кабіну та велику бортову платформу довжиною понад два метри, що ідеально підійде для фермерів чи будівельників. За 25 000 доларів покупцям пропонують версію T4C із повноцінною п'ятимісною кабіною.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Заради додаткового простору для пасажирів вантажний відсік скоротили до 137 сантиметрів, що ставить його в один ряд із популярним Ford Maverick. Топовим у лінійці виявився шестимісний сімейний позашляховик S4C зі стартовим цінником 28 500 доларів. Ця модифікація отримала вкорочений задній звис, що суттєво покращує геометричну прохідність на бездоріжжі.

Коли чекати на новинки?

Наразі компанія вже збирає поворотні депозити у розмірі 25 доларів, проте до реального виробництва ще далеко. Пілотне складання перших робочих вантажівок заплановане лише на 2027 рік.

"Перші поставки клієнтам очікуються наприкінці 2028 або на початку 2029 року", – зазначають представники стартапу. П'ятимісний пікап та позашляховик стануть на конвеєр ще пізніше, хоча точних дат керівництво поки не називає.

Загалом сегмент бюджетних вантажівок зараз переживає справжній ренесанс, адже покупці втомилися від захмарних цін на повнорозмірні моделі. Нагадаємо, раніше ми писали про схожу ініціативу від Scion, яка також готує доступний пікап для економних водіїв.