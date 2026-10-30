Захисні дуги повертаються на вантажівки: Нідерланди раптово призупинили штрафи за кенгурятники

Як повідомляє Генеральна прокуратура Нідерландів (Openbaar Ministerie), поліція негайно припиняє контроль комерційного транспорту на наявність так званих кенгурятників.

"Відтепер наявність цього обладнання не є підставою для фінансових стягнень або примусового виведення фури з експлуатації, – йдеться в офіційній заяві відомства.

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Гучний скандал навколо захисних дуг спалахнув у країні ще в лютому 2026 року. Тоді правоохоронці дали транспортним компаніям лише два місяці на демонтаж конструкцій, погрожуючи з квітня жорсткими санкціями як за несертифіковані деталі, так і за легальні дуги з європейською гомологацією.

Силовики аргументували заборону тим, що металеві обважування нібито збільшують ризик травматизму під час ДТП. Проте транспортні компанії, автомайстерні та юристи об'єдналися проти такого підходу і за дев'ять місяців боротьби довели, що весняні обмеження просто не мають під собою належної правової основи.

Що буде далі з тюнінгом

Поточне послаблення є лише тимчасовим перемир'ям у цій війні. Прокуратура вже анонсувала розробку абсолютно нових правил дорожнього руху, які мають остаточно та безповоротно заборонити використання кенгурятників на будь-яких вантажівках, включно з іноземними.

Оскільки процес перебуває на ранній стадії, підготовка закону може розтягнутися на роки. Водночас відомо, що нові норми міститимуть важливий виняток для автомобілів, які оснащені захисними дугами ще на заводі та мають відповідний запис в оригінальному сертифікаті від виробника.

Експерти прогнозують, що така лазівка врятує власників специфічної будівельної техніки, але ринок вживаних захисних дуг для звичайних тягачів фактично припинить своє існування.

Як карають у сусідів

Нагадаємо, що нідерландський підхід є чи не найжорсткішим у Європі. Як пише 40ton.net, у Польщі правила дозволяють вільно вішати дуги на машини понад 3,5 тонни навіть без сертифікатів, а в Німеччині такий тюнінг легальний за умови наявності гомологації та дотримання дозволеної довжини автопоїзда.

Справжньою ж батьківщиною легальних кенгурятників вважається Скандинавія. Ще у 1986 році шведська компанія Trux успішно випробувала свої алюмінієві конструкції в Технологічному університеті Чалмерса, довівши їхню безпечність та практичну користь для водіїв.

Одна з перших обкладинок шведського бренду Trux (1986)