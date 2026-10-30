Защитные дуги возвращаются на грузовики: Нидерланды внезапно приостановили штрафы за кенгурятники

Как сообщает Генеральная прокуратура Нидерландов (Openbaar Ministerie), полиция немедленно прекращает контроль коммерческого транспорта на наличие так называемых кенгурятников.

" Теперь наличие этого оборудования не является основанием для финансовых взысканий или принудительного вывода фуры из эксплуатации, – говорится в официальном заявлении ведомства.

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Громкий скандал вокруг защитных дуг вспыхнул в стране еще в феврале 2026 года. Тогда правоохранители дали транспортным компаниям всего два месяца на демонтаж конструкций, угрожая с апреля жесткими санкциями как за несертифицированные детали, так и легальные дуги с европейской гомологацией.

Силовики аргументировали запрет тем, что металлические обвесы якобы увеличивают риск травматизма в ДТП. Однако транспортные компании, автомастерские и юристы объединились против такого подхода и за девять месяцев борьбы доказали, что весенние ограничения просто не имеют под собой должной правовой основы.

Что будет дальше с тюнингом

Текущее ослабление есть лишь временное перемирие в этой войне. Прокуратура уже анонсировала разработку совершенно новых ПДД, которые имеют окончательно и безвозвратно. запретить использование кенгурятников на любых грузовиках, включая иностранные.

Поскольку процесс находится на ранней стадии, подготовка закона может растянуться на годы. В то же время, известно, что новые нормы будут содержать важное исключение для автомобилей, оснащенных защитными дугами еще на заводе и имеющих соответствующую запись в оригинальном сертификате от производителя.

Эксперты прогнозируют, что такая лазейка спасет владельцев специфической строительной техники, но рынок б/у защитных дуг для обычных тягачей фактически прекратит свое существование.

Как наказывают у соседей

Напомним, что нидерландский подход является едва ли не самым жестким в Европе. Как пишет 40ton.net, в Польше правила позволяют свободно вешать дуги на машины более 3,5 тонн даже без сертификатов, а в Германии такой тюнинг легальный при наличии гомологации и соблюдения разрешенной длины автопоезда.

Настоящей же родиной легальных кенгурятников считается Скандинавия. Еще в 1986 году шведская компания Trux успешно испробовала свои алюминиевые конструкции в Технологическом университете Чалмерса, доказав их безопасность и практическую пользу водителям.

Одна из первых обложек шведского бренда Trux (1986)