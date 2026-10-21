Замовляєте номери онлайн? У МВС назвали помилку, через яку замовлення скасують

Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, зручний онлайн-сервіс вибору цифрових комбінацій має один важливий нюанс, який часто ігнорують користувачі. Під час попереднього перегляду та резервування бажаних символів необхідно чітко вказувати категорію свого транспорту, адже від цього залежить фізичний формат майбутньої таблички.

Річ у тім, що державні знаки суттєво відрізняються за формою та конструктивними особливостями. Звичні прямокутні пластини штампують виключно для легкових машин, вантажівок, автобусів та причепів. Натомість квадратні номери призначені суворо для двоколісної техніки – мотоциклів, мопедів чи трициклів.

Якщо в електронному сервісі випадково клікнути не на той тип транспорту, омріяна комбінація цифр закріпиться за іншим форматом. Відповідно, коли ви приїдете на реєстрацію, адміністратор фізично не зможе видати вам квадратний номер для встановлення на звичайний седан.

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Як не втратити бажані цифри

Щоб уникнути марної поїздки до установи, перед підтвердженням заявки завжди перевіряйте обрану категорію. Переконайтеся, що замовляєте саме прямокутну форму для автомобіля, а не квадратну для мототехніки.

Заброньований номерний знак зберігається в обраному сервісному центрі МВС впродовж 15 календарних днів,

– нагадують у відомстві.

Саме в цей двотижневий термін потрібно встигнути приїхати з документами та завершити реєстраційну дію.

Цифровізація послуг триває

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розшифрувати статуси в мобільному додатку Е-запис. Ця програма дозволяє швидко зайняти чергу до сервісного центру зі смартфона, а авторизація через Дія.Підпис надійно захищає систему від сторонніх втручань та шахраїв.

Також варто пам'ятати, що через Кабінет водія зараз можна не лише забронювати номери, а й повністю перереєструвати транспортний засіб. Користувачі можуть самостійно відстежувати кожен етап опрацювання заявки – від перевірки в реєстрах до отримання поштового трек-номера готового свідоцтва.