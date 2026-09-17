Зарядити фуру за 30 хвилин: Tesla розгортає мережу мегазарядок у Європі

ФОТО: InsideEVs|
Станцій Tesla Megacharger в Європі ставатиме ще більше
Американський автовиробник серйозно взявся за інфраструктуру для комерційного транспорту. Як повідомляє видання InsideEVs, Tesla планує встановити понад 100 терміналів Megacharger на 21 станції. Першими доступ до надшвидкої зарядки отримають Німеччина, Франція, Велика Британія, Швеція та країни Бенілюксу.
Для водіїв та власників логістичних компаній це означає кардинальну зміну правил гри. Нові станції здатні видавати до 1,2 мегавата потужності. На практиці це дозволяє поповнити заряд величезної батареї тягача Tesla Semi до 60% всього за 30 хвилин – якраз вистачить на обов'язкову перерву водія за тахографом.
Цікавий нюанс щодо сумісності. Термінали та самі вантажівки обладнані специфічним конектором MCS 3.2, тому зарядити там електричні фури інших брендів поки не вийде. Натомість покупці Tesla Semi отримають спеціальні адаптери, щоб без проблем підключатися до звичайних європейських станцій стандарту CCS2.
Скільки коштує власна мегазарядка
- Tesla не обмежується лише публічними станціями і пропонує обладнання для приватних логістичних хабів. Комплект Megacharger, який включає силову шафу та два термінали, обійдеться у 163 000 євро.
- Якщо ж компанії не потрібна блискавична швидкість, є бюджетна альтернатива – Basecharger потужністю 120 кВт за 17 000 євро (продаються мінімум по дві штуки).
- Він заряджає фуру до 80% приблизно за чотири години, що ідеально підходить для нічної стоянки на базі. Перші поставки такого обладнання європейським клієнтам заплановані на середину наступного року.