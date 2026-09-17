Зарядити фуру за 30 хвилин: Tesla розгортає мережу мегазарядок у Європі

Американський автовиробник серйозно взявся за інфраструктуру для комерційного транспорту. Як повідомляє видання InsideEVs, Tesla планує встановити понад 100 терміналів Megacharger на 21 станції. Першими доступ до надшвидкої зарядки отримають Німеччина, Франція, Велика Британія, Швеція та країни Бенілюксу.

Для водіїв та власників логістичних компаній це означає кардинальну зміну правил гри. Нові станції здатні видавати до 1,2 мегавата потужності. На практиці це дозволяє поповнити заряд величезної батареї тягача Tesla Semi до 60% всього за 30 хвилин – якраз вистачить на обов'язкову перерву водія за тахографом.

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Цікавий нюанс щодо сумісності. Термінали та самі вантажівки обладнані специфічним конектором MCS 3.2, тому зарядити там електричні фури інших брендів поки не вийде. Натомість покупці Tesla Semi отримають спеціальні адаптери, щоб без проблем підключатися до звичайних європейських станцій стандарту CCS2.

Скільки коштує власна мегазарядка