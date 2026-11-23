Як повідомляє видання Motor1, новинка розроблялася паралельно з трековим болідом 296 Challenge Evo, який вийде на старт фірмової гоночної серії у 2027 році. Інженери з Маранелло називають цей автомобіль серійною моделлю з найтіснішим зв'язком із професійним автоспортом.

Чиста механіка та мінус зайва вага

Під капотом суперкара ховається знайомий 3,0-літровий V6 із двома турбінами. Двигун розкручується до 8500 обертів на хвилину, видаючи 670 кінських сил та майже 740 Нм крутного моменту. Восьмиступенева коробка передач із подвійним зчепленням отримала агресивні налаштування від гоночної версії, перемикаючи швидкості всього за 170 мілісекунд.

Динаміка вражає: першу сотню автомобіль розмінює за 2,8 секунди, а позначку у 200 км/год долає за 7,9 секунди. Відмова від батареї та гібридного доважку дозволила суттєво скинути вагу. Суха маса автомобіля становить лише 1330 кілограмів, що робить його на 140 кілограмів легшим за стандартний 296 GTB.

Аеродинаміка рівня автоспорту

Оскільки електронних помічників стало менше, головну ставку зробили на аеродинаміку. На швидкості 250 км/год кузов генерує колосальні 617 кілограмів притискної сили, що на 72 відсотки більше, ніж у базової моделі. Підвіска стала вдвічі жорсткішою, а крени кузова зменшилися на 68 відсотків.

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Зупиняти автівку допомагають масивні карбон-керамічні гальма, які здатні осадити машину зі швидкості 200 км/год всього за 100 метрів. Дизайн від студії Centro Stile на чолі з Флавіо Манзоні підпорядкований виключно функції. Автомобіль взутий у спеціально розроблені шини Pirelli P Zero R, хоча для фанатів трек-днів доступні й напівсліки Trofeo RS.

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