Нерви видали водійку: через дешеві сигарети закарпатка втратила дорогий мікроавтобус

На кордоні з Угорщиною митники виявили в мікроавтобусі Opel Vivaro жительки Закарпаття приховані тайники з тютюновими виробами. Про це йдеться в релізі митниці.

Тепер замість прибутку жінка отримала конфіскацію авто вартістю понад 400 тисяч гривень та перспективу кримінальної відповідальності.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Запланована поїздка пішла не за планом

Інцидент стався на митному посту "Вилок" на українсько-угорському кордоні. Водійка свідомо обрала для проходження контролю смугу "зелений коридор", намагаючись продемонструвати, що не везе жодних заборонених чи прихованих товарів.



Проте план дав збій через саму жінку. Інспектори Закарпатської митниці звернули увагу на її невпевнену поведінку під час спілкування. Це стало вагомою причиною для того, щоб відправити мікроавтобус на спеціальний оглядовий майданчик для поглибленої перевірки.

Інтуїція митників не підвела. У процесі детального огляду салону Opel Vivaro фахівці знайшли кілька майстерно облаштованих схованок. Їх обладнали у передній панелі та порогах автомобіля.

Хист потрібно мати, щоб такі схованки не тільки облаштувати, а й розшукати. Фото: Закарпатська митниця

Конфіскація авто плюс кримінальна справа

З цих схованок інспектори дістали 730 пачок сигарет марки "COMPLIMENT". Жодна з них не мала марок акцизного збору України.

Оскільки такі дії є прямим порушенням митного законодавства, проти водійки склали протокол за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Санкція цієї статті передбачає жорстке покарання: усі приховані тютюнові вироби вилучили разом із мікроавтобусом, який використовувався для їхнього перевезення у спеціально виготовлених тайниках.

Попередня оціночна вартість конфіскованого транспортного засобу становить понад 400 тисяч гривень.

На цьому проблеми для жінки не закінчуються. Митники направили повідомлення до Територіального управління Бюро економічної безпеки в Закарпатській області. У діях українки вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 201-4 Кримінального кодексу України.