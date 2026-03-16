ЗіЛ і КамАЗ знову в топі: український ринок вантажівок повертається в минуле

За даними Інституту дослідження авторинку, у лютому 2026 року в Україні зареєстрували 1327 вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни (без урахування сідлових тягачів).

Основу ринку традиційно сформували внутрішні перепродажі, однак навіть цей сегмент демонструє відчутне скорочення.

Ринок вантажівок різко скоротився

Лютий показав помітне охолодження ринку комерційної техніки. Загальна кількість реєстрацій склала 1327 одиниць, що відображає стриманість бізнесу у придбанні важкої техніки.

Найбільшу частку ринку становлять внутрішні перепродажі. У лютому їх було 975. Проте цей сегмент теж зменшується: мінус 12,8% порівняно із січнем та мінус 39,1% у річному вимірі.

Таке падіння пояснюють високою базою минулого року та обережністю компаній щодо інвестицій у дорогі автомобілі.

Найбільший обвал — у сегменті нових авто

Найбільш драматична ситуація склалася на ринку нових вантажівок.

Імпорт нової техніки скоротився на 60,4% у порівнянні з лютим 2025 року. Таке падіння свідчить про те, що компанії відкладають великі інвестиції у парк техніки.

Скоротилося і внутрішнє виробництво або переобладнання автомобілів на українських підприємствах. У лютому таких машин зареєстрували 119, що на 32,4% менше, ніж рік тому.

Єдиний сегмент, який показав невелике пожвавлення у місячній динаміці — імпорт вживаних вантажівок. Він зріс на 3,8% порівняно із січнем. Однак у річному вимірі цей сектор все одно залишився у мінусі.

Внутрішній ринок: домінують старі радянські вантажівки

На вторинному ринку ситуація показує іншу проблему — критично застарілий автопарк.

Найпопулярнішими залишаються самоскиди, фургони та бортові автомобілі. Значну частину цієї техніки становлять машини ще радянського походження.

Лідером перепродажів залишається легендарний ЗіЛ-130. Його популярність пояснюється просто: дешеве обслуговування та доступність запчастин.

Поруч у рейтингу тримаються моделі ГАЗ та КамАЗ.

Водночас поступово зростає частка вживаних європейських вантажівок. Найчастіше на вторинному ринку з’являються Mercedes-Benz Sprinter у важких версіях, старі серії T1/T2 та Iveco Daily. Також активно використовуються середньотоннажні Mercedes-Benz Atego і фургони Renault Premium.

Це свідчить про повільне, але поступове оновлення автопарку.

Імпорт вживаних вантажівок: ставка на логістику

Імпорт вживаної техніки з Європи орієнтований передусім на логістичний бізнес.

Найбільшим попитом користуються фургони, особливо обладнані гідробортами. Також активно завозять рефрижератори для перевезення продуктів.

У модельному рейтингу домінують німецькі виробники. Найчастіше імпортують Mercedes-Benz Atego — один із найпопулярніших автомобілів для міської дистрибуції.

Серйозну конкуренцію йому складають вантажівки MAN серій TGL, TGM та TGS.

Більшість таких машин — універсальні шасі, які легко переобладнати під потреби конкретного бізнесу.

Нові вантажівки купують переважно для комунальних служб

Сектор нових автомобілів зараз фактично тримається на державних та муніципальних закупівлях.

Йдеться про сміттєвози, дорожню техніку, самоскиди або автомобілі з кранами-маніпуляторами.

Більшість таких машин створюють українські підприємства, які встановлюють спеціальне обладнання на імпортні шасі. Серед лідерів ринку — забудовники на базі техніки Iveco, MAN та Volvo.

Також у статистиці присутні спеціалізовані підйомники та будівельна техніка бренду Zoomlion.

Що це означає для ринку

Лютий 2026 року показав період жорсткої економії у сегменті важких вантажівок.

Падіння продажів нових машин більш ніж на 60% свідчить про те, що компанії поки не готові інвестувати у масштабне оновлення автопарку.

Натомість ринок підтримують два фактори: активний обіг старої техніки всередині країни та точковий імпорт уживаних європейських вантажівок.

Подальша динаміка ринку залежатиме від доступності кредитування та програм оновлення комерційного транспорту. Адже значна частина українського парку вантажівок уже давно працює за межами свого нормативного ресурсу.