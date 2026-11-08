"Зелені" з 1 грудня поза законом: власники плагін-гібридів мають здати такі номери та отримати білі

Як повідомляє Міністерство науки і технологій (TTM), нові правила наразі стосуються 25 771 водія, яким доведеться пройти адміністративну процедуру. Державні установи вже підготували спеціалістів для приймання громадян, проте наполегливо просять не відкладати візит на останні дні осені.

Наразі чиновники не бачать потреби запроваджувати надзвичайний графік роботи сервісних центрів. Водночас вони постійно моніторять потік клієнтів і не виключають, що за потреби години прийому подовжать.

Забронювати час візиту можна заздалегідь через спеціальні урядові додатки після відповідної ідентифікації. Проте це не обов'язково, адже водії можуть просто прийти у відділення та взяти талончик у живу чергу.

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Ціна питання та варіанти заміни

Власникам пропонують два шляхи вирішення проблеми. Перший – це повна перенумерація, коли машина отримує абсолютно новий білий номерний знак. За самі таблички доведеться сплатити 11 475 форинтів (1 594 грн), а заміна свідоцтва про реєстрацію потягне ще на 6 000 форинтів (833,5 грн).

Другий варіант цікавіший для тих, хто хоче зберегти звичну комбінацію цифр та літер. Їх просто надрукують на білому тлі за 16 605 форинтів (2 292 грн), причому міняти техпаспорт у цьому випадку не доведеться.

Виготовлення номерного знака з тим самим символом може зайняти багато часу. Тому автомобілістам, які обрали цей шлях, варто поквапитися з подачею документів.

Після отримання нових номерів бюрократія не закінчується. Водієві необхідно самостійно повідомити про зміни свою страхову компанію, оператора платних доріг, паркувальні сервіси та лізингодавця, якщо машина орендована.

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Жорсткі наслідки для порушників

З 1 грудня 2026 року транспортні засоби екологічних класів 5N та 5P із зеленими номерами опиняться поза законом на дорогах загального користування. Якщо таку машину зупинить патруль, наслідки будуть максимально суворими.

Поліція одразу конфіскує номерні знаки разом із реєстраційним свідоцтвом та ініціює вилучення авто з обігу. Повернути транспортний засіб на дорогу дозволять лише після проходження повної процедури перереєстрації.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, що позбавлення плагін-гібридів екологічних привілеїв має під собою вагомі підстави. Згідно з нещодавніми дослідженнями, такі автомобілі на практиці викидають у п'ять разів більше вуглекислого газу, ніж офіційно заявляють автовиробники у своїх заводських характеристиках.