В Германии частично легализовали каннабис: тысячи людей в Берлине праздновали "с дымком"

В ночь на 1 апреля сотни немцев собрались у Бранденбургских ворот в Берлине. Они буквально "с дымком" праздновали частичную легализацию каннабиса в Германии.

Как отмечают в СМИ, буле Бранденбургских ворот звучала музыка и были танцы. Присутствующие размахивали плакатами, а также пускали в воздух клубы дыма, ведь с 1 апреля в Германии частично легализовали каннабис.

Ранее Зеленский подписал закон о медицинском каннабисе

Один из участников акции проехался на велосипеде сквозь толпу. Он тащил с собой огромный листок конопли на трейлере. Другие торжественно выпускали в воздух дым, чтобы отпраздновать весомое для них событие.

В Берлине праздновали частичную легализацию каннабиса / Фото AP

Что известно о частичной легализации каннабиса

Собственно, в марте нижняя палата парламента Германии проголосовала за легализацию каннабиса для ограниченного рекреационного использования. Предшествовали этому противоречивые национальные дебаты, которые касались преимуществ и недостатков облегчения доступа к марихуане.

В понедельник министр здравоохранения Карл Лаутербах приветствовал этот шаг. Он посвятил этому сообщение на своей странице в сети X.

Употребление каннабиса уже существовало вчера, но оно растет. Теперь это выход из зоны табу. Это лучше для настоящей помощи зависимостям, профилактики для детей и молодежи и для борьбы с черным рынком, которому вскоре будет альтернатива,

– написал он.

Согласно новым правилам, взрослые могут иметь незначительные количества каннабиса для личного использования. В то же время марихуана все еще запрещена для тех, кто не достиг 18 лет.

Новое законодательство, которое выдвинула правящая коалиционная партия Германии, предусматривает, что взрослые могут выращивать до трех растений для частного потребления. Им также разрешено иметь до 50 граммов каннабиса за один раз дома и 25 граммов в общественных местах.

Но это еще не все. С 1 июля марихуану можно будет приобрести в лицензированных некоммерческих клубах, которые насчитывают не более 500 членов. Важно, что все покупатели должны быть совершеннолетними. И только членам клуба можно будет потреблять их продукцию.

Также правительство Германии заявило, что каннабис будет оставаться незаконным для несовершеннолетних и строго ограничен для молодежи. Он добавил, что потребление марихуаны вблизи школ и на детских площадках будет незаконным.

Легализация каннабиса позволила Германии стать третьей страной в Европе с подобным уровнем свободы после Мальты и Люксембурга. Она легализовала марихуану и исключила ее из официального списка запрещенных веществ.

Если вы хотели спросить о Нидерландах, то мы о них не забыли. В этой стране запрещено хранить каннабис. В то же время некоторые муниципалитеты позволяют продавать марихуану в кафе, отвечая так называемой политике толерантности.