У Німеччині частково легалізували канабіс: тисячі людей у Берліні святкували "з димком"

У ніч проти 1 квітня сотні німців зібралися біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Вони буквально "з димком" святкували часткову легалізацію канабісу у Німеччині.

Як зазначають у ЗМІ, булі Бранденбурзьких воріт лунала музика та були танці. Присутні розмахували плакатами, а також пускали у повітря клуби диму, адже з 1 квітня у Німеччині частково легалізували канабіс.

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Один з учасників акції проїхався на велосипеді крізь натовп. Він тягнув з собою величезний листок коноплі на трейлері. Інші урочисто випускали у повітря дим, щоб відсвяткувати вагому для них подію.

У Берліні святкували часткову легалізацію канабісу / Фото AP

Що відомо про часткову легалізацію канабісу

Власне, у березні нижня палата парламенту Німеччині проголосувала за легалізацію канабісу для обмеженого рекреаційного використання. Передували цьому суперечливі національні дебати, які стосувалися переваг і недоліків полегшення доступу до марихуани.

У понеділок міністр охорони здоров'я Карл Лаутербах привітав цей крок. Він присвятив цьому допис на своїй сторінці у мережі X.

Вживання канабісу вже існувало вчора, але воно зростає. Тепер це вихід із зони табу. Це краще для справжньої допомоги залежностям, профілактики для дітей і молоді та для боротьби з чорним ринком, якому незабаром буде альтернатива,

– написав він.

Згідно з новими правилами, дорослі можуть мати незначні кількості канабісу для особистого використання. Водночас марихуана все ще заборонена для тих, хто не досягнув 18 років.

Нове законодавство, яке висунула панівна коаліційна партія Німеччини, передбачає, що дорослі можуть вирощувати до трьох рослин для приватного споживання. Їм також дозволено мати до 50 грамів канабісу за один раз вдома та 25 грамів у громадських місцях.

Але це ще не все. З 1 липня марихуану можна буде придбати у ліцензованих некомерційних клубах, які налічують не більш як 500 членів. Важливо, що всі покупці мають бути повнолітніми. І лише членам клубу можна буде споживати їхню продукцію.

Також уряд Німеччини заявив, що канабіс залишатиметься незаконним для неповнолітніх і суворо обмежений для молоді. Він додав, що споживання марихуани поблизу шкіл і на дитячих майданчиках буде незаконним.

Легалізація канабісу дозволила Німеччині стати третьою країною в Європі з подібним рівнем свободи після Мальти та Люксембургу. Вона легалізувала марихуану та виключила її з офіційного списку заборонених речовин.

Якщо ви хотіли спитати про Нідерланди, то ми про них не забули. У цій країні заборонено зберігати канабіс. Водночас деякі муніципалітети дозволяють продавати марихуану у кав'ярнях, відповідаючи так званій політиці толерантності.