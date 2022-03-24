В Хмельницкой области полицейские задержали организованную россиянином группу наркоторговцев

В Хмельницкой области полицейские задержали группу наркоторговцев, ее организовал гражданин РФ, она имела международные связи.

В ведомстве отметили, что лидером группы был 59-летний житель Славуты, являющийся гражданином россии. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и имел широкий круг связей с криминалом.

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Он четко распределил роли среди членов группы: там были "химики", "закладчики", "фасовщики", "курьеры". Правоохранители задокументировали около двух десятков фактов сбыта злоумышленниками наркотиков,

– объяснили в полиции.

Ежемесячно преступники получали от сбыта наркотиков более 350 тысяч гривен. Полицейские провели 30 санкционированных обысков, в ходе которых изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры, наркотики и другие средства, которые помогали сбыту.

"Также у мужчин изъяли не зарегистрированное гладкоствольное, нарезное, травматическое оружие, патроны разного калибра, охотничьи ножи и т.д. Сохраняли они его явно не для того, чтобы защищать страну от захватчиков.

В настоящее время восемь фигурантов задержаны", – заявили в полиции.

Им уже объявлено о подозрении по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Она предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.



