На Хмельниччині поліцейські затримали групу наркоторговців, яку організував росіянин

На Хмельниччині поліцейські затримали групу наркоторговців, якуорганізував громадянин РФ. Зловмисники мали міжнародні зв'язки.

У відомстві зазначили, що лідером групи був 59-річний мешканець Славути, який є громадянином Росії. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і мав широке коло зв’язків з криміналом.

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Він чітко розподілив ролі серед членів групи: там були "хіміки", "закладчики", "фасувальники", "кур’єри". Правоохоронці задокументували близько двох десятків фактів збуту зловмисниками наркотиків,

– пояснили в поліції.

Щомісяця злочинці отримували від збуту наркотиків понад 350 тисяч гривень. Поліцейські провели 30 санкціонованих обшуків, у ході яких вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, наркотики та інші засоби, які допомагали збуту.

"Також у чоловіків вилучили не зареєстровану гладкоствольну, нарізну, травматичну зброю, набої різного калібру, мисливські ножі тощо. Зберігали вони її явно не для того, щоб обороняти країну від загарбників.

Наразі вісьмох фігурантів затримано", – заявили в поліції.

Їм вже оголосили про підозру за статтею "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Вона передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

На Хмельниччині затримали наркоторговців / Фото поліції