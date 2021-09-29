В Ивано-Франковске двое мужчин стреляли из окна многоэтажки

В Ивано-Франковске на улице Товарной 29 сентября двое мужчин начали стрельбу. Огонь открыли прямо из окна многоэтажки.

Мужчины "просто развлекались"

О стрельбе правоохранителям рассказала взволнованная местная жительница. Стреляли мужчины в жилой зоне – там, где ходят люди.

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На место происшествия прибыли патрульные. Женщина предоставила им описание стрелков и рассказала, из какой квартиры были выстрелы.

Инспекторы поднялись в указанную квартиру. Внутри находилось двое мужчин 31-летнего и 32-летнего возраста. Один из них держал в руках предмет, похожий на оружие,

– рассказали патрульные.

Мужчин задержали. Те сказали, что просто развлекались и не хотели никому навредить. В квартиру выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять обстоятельства дела.

Стрельба в Полтаве

Утром 23 сентября на улице Симона Петлюры в Полтаве мужчина открыл стрельбу, а после того схватил женщину и силой затащил ее в автомобиль. По данным СМИ, перед тем они ссорились, а мужчина пытался выхватить у девушки сумочку.

Заметим, в результате стрельбы пострадал прохожий. Помощь ему оказывали медики. Добавим, что правоохранители задержали нападавшего аж в Кременчуге.