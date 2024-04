Поднимался ли в Израиле самолет "Судного дня" на борту с Нетаньяху: что известно о воздушном судне

Иран массированно атаковал Израиль дронами и ракетами. Выпустил более 200 снарядов. На фоне атаки в сети начали распространять слухи, что израильский самолет "Судного дня" якобы поднялся в воздух. Более того, на борту якобы был премьер Беньямин Нетаньяху.

Но действительно ли поднимали воздушное судно, был ли на его борту чиновник и что вообще известно об израильском самолете "Судного дня", пишет 24 Канал.

Какой самолет поднимали в Израиле и был ли на борту Нетаньяху

Вечером 13 апреля в The Times of Israel написали, что израильский официальный государственный самолет Wing of Zion совершил полет с авиабазы Неватим на юге Израиля. Об этом свидетельствуют данные сайтов отслеживания полетов.

Журналисты отметили, что этот самолет построен для премьера Беньямина Нетаньяху. Он "собирал пыль" после того, как был передан израильским ВВС несколько лет назад.

Он (этот самолет – 24 Канал) никогда не использовался официально,

– отметила израильская газета.

Также журналисты отметили, что этот шаг сделан на фоне повышенной тревоги в Израиле относительно нападения Ирана на страну.

Накануне массированной атаки представители оборонного ведомства оценили, что Иран, вероятно, будет пытаться нацелиться на военную инфраструктуру, а не гражданские объекты.

Впрочем, был ли все же на борту Нетаньяху, доподлинно неизвестно. Официальной информации об этом нет. Как и подтверждений того, что именно Wing of Zion является самолетом "Судного дня".

Заметим, что около полуночи 14 апреля на официальной странице премьера Израиля в соцсети Х, ранее известной как твитер, обнародовали фото и отметили, что Нетаньяху "сейчас созывает военный кабинет в Кирьи в Тель-Авиве". Это публичное подтверждение противоречит слухам о том, что чиновник якобы "покинул страну".

Что известно о самолете "Судного дня"

Информации об израильском самолете "Судного дня" совсем мало. Некоторые СМИ пишут, что речь идет о специально оборудованном самолете, который никогда ранее не использовался. Отмечают, что его якобы поднимали в небо, вроде бы намекая "на потенциальное размещение ядерного оружия".

В Republic World отметили, расследование о существовании самолета "Судного дня" не дали никаких существенных доказательств. Израильские органы обороны и авиации вообще отвергли эти заявления как "безосновательные предположения". Также в СМИ со ссылкой на министерство писали, что "ни один такой самолет не использовался для целей эвакуации".

Заметим, что самолеты "Судного дня" имеют США. Речь идет о Boeing E-4. Известно, что это воздушный командный пункт, предназначенный для управления вооруженными силами в случае ядерной войны.

Такой самолет выдерживает удары ядерного взрыва благодаря усиленной конструкции. Он оснащен защитой от электромагнитного импульса, что защищает судно от действия радиоактивного излучения.

Также этот вид самолетов оборудован современными средствами связи, позволяющие держать контакт с различными частями мира. Оснащен системами управления оружием, благодаря которым может контролировать воздушные и наземные силы.

Заметим, что самолет "Судного дня" также имеют российские захватчики. Речь идет об Ил-80. Кстати, пропагандисты в 2022 году разгоняли, что судно примет участие в параде 9 мая. Правда, в тот день авиационного парада не было вообще.

Ночью в ЦАХАЛ подтвердили, что Иран запустил десятки баллистических ракет по Израилю. Всего более 200 различных снарядов. Большинство ракет перехватила ПВО еще за пределами воздушного пространства Израиля. Кроме того, истребители сбили десятки крылатых ракет и десятки беспилотников.