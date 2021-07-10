В Киеве разоблачили наркопритон недалеко от школы

В Дарницком районе Киева полиция разоблачила и закрыла наркопритон. Он был расположен в гараже на улице Руденко.

Наркопритон возле школы

Неизвестные лица незаконно употребляли наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. Все это происходило почти на глазах детей – возле школы.

Читайте также 360 пакетов с амфетамином: полиция Одессы задержала 29-летнюю киевлянку

Во время обысков правоохранители изъяли:

около 5 килограммов прекурсора "Фенилнитропропен", который был расфасован в 55 зип-пакетов;

5 сосудов с веществом прозрачного цвета, похожим на прекурсор. Его происхождение установит экспертиза.

Из 5 килограммов прекурсора можно изготовить около 4,5 – 5 килограммов психотропного вещества – амфетамин,

– рассказали в прокуратуре.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Они устанавливают и других "посетителей" наркопритона.

Последние инциденты с наркотиками: