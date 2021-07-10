В Киеве разоблачили наркопритон недалеко от школы
10 июля 2021 , 11:40Читати новину українською
Источник:Киевская городская прокуратура
В Дарницком районе Киева полиция разоблачила и закрыла наркопритон. Он был расположен в гараже на улице Руденко.
Наркопритон возле школы
Неизвестные лица незаконно употребляли наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. Все это происходило почти на глазах детей – возле школы.
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Во время обысков правоохранители изъяли:
- около 5 килограммов прекурсора "Фенилнитропропен", который был расфасован в 55 зип-пакетов;
- 5 сосудов с веществом прозрачного цвета, похожим на прекурсор. Его происхождение установит экспертиза.
Из 5 килограммов прекурсора можно изготовить около 4,5 – 5 килограммов психотропного вещества – амфетамин,
– рассказали в прокуратуре.
Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Они устанавливают и других "посетителей" наркопритона.
Последние инциденты с наркотиками:
- 8 июля во Львове нардеп Александр Юрченко въехал в автомобиль, а после того напал на водителя. По данным медиков, парламентарий находился под наркотиками.
- В Харьковской области на границе с Россией задержали пассажира автобуса, который перевозил пакетик с каннабисом в бороде.
- В Одесской области в контейнерах с бананами на судне из Эквадора обнаружили 57 килограммов наркотиков.