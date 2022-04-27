Оккупанты пытали не менее 20 мирных жителей в Тростянце

ГБР осуществляет документирование и расследование преступлений российских военных на освобожденных от оккупантов территориях. За неделю бюро зафиксировало около 20 фактов пыток мирного населения Тростянца Сумской области.

Отмечается, что следователи новосозданного подразделения ГБР совместно с представителями полиции сначала прорабатывали Ирпень Киевской области. С 20 апреля они продолжили работу в городе Тростянец.

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Пытки оккупантами мирных жителей Тростянца

В Государственном бюро расследований рассказали, что постоянно документируют факты присутствия российских захватчиков. Уже установлено расположение их боевых частей и огневые позиции, с которых враг вел обстрелы. Кроме того, изъяты документы и личные вещи российских военных.

Следователи уже осмотрели 154 улицы Тростянца, поврежденные в результате артиллерийских обстрелов врага – это около 1,2 тысячи гектаров городской застройки, что составляет почти 45% общей площади города. Выявлены и зафиксированы повреждения 122 жилых домов, а также больниц.

В ходе следственных действий установлены места, где оккупанты пытали гражданских. В настоящее время зафиксировано не меньше 20 таких случаев. На местах преступлений найдены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда жертв оккупантов со следами крови.

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Кроме того, в ходе осмотра следователи ГБР обнаружили растяжки из гранат и остатки вражеских боеприпасов. В рамках уголовных производств продолжается эксгумация тел погибших жителей города, назначаются судмедэкспертизы. Специалист аэроразведки фиксирует объекты осмотра с воздуха и создает 3D модели.

Вместе с тем, в ходе оперативных мероприятий местным жителям удалось вернуть после необходимых экспертиз автомобили, которые захватчики похитили во время оккупации.

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