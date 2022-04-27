Просьба действительна во время военного положения. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Не создавайте скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких,

– призвал Николай Поворозник.

С начала войны Киев неоднократно подвергался ракетным ударам, погибли мирные жители, повреждены дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ. Поэтому следует соблюдать осторожность.