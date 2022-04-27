Прохання дійсне на час воєнного стану. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
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Не створюйте скупчення людей в ці дні на територіях кладовищ, не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких,
– закликав Микола Поворозник.
З початку війни Київ неодноразово зазнавав ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ. Тому слід бути обережними.
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