Отравление детей в аквапарке на Хмельнитчине: открыли уголовное дело

Накануне в Хмельницкой области 16 детей попали в больницу с отравлением после того, как посетили аквапарк. Теперь полиция открыла уголовное дело по данному факту.

Полицейские уже проверяют, почему и как случилось массовое отравление детей в аквапарке. Предварительно – отравление испарениями хлора.

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"Следователи Хмельницкого районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту ингаляционного отравления посетителей аквапарка в Хмельницком", – говорится в сообщении.

Что известно об отравлении детей

Как ранее было известно, дети из Винницкой области 5 января посещали аквапарк в Хмельницком.

Уже после этого у 16 из них появились проявления острого отравления. Все они нуждались в медицинской помощи, потом большинство отпустили домой.

Тогда 10 января в полицию поступило сообщение о массовом отравлении.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Проводят проверку.

Что грозит заведению

Санкция статьи предусматривает следующие наказания: