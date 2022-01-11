Отруєння дітей в аквапарку на Хмельниччині: відкрили кримінальну справу

Напередодні на Хмельниччині 16 дітей потрапили до лікарні з отруєнням піля того, як відвідали аквапарк. Тепер поліція відкрила кримінальну справу за цим фактом.

Поліцейські вже перевіряють, чому і як трапилось масове отруєння дітей в аквапарку. Попередньо – отруєння випарами хлору.

До теми Сходили в аквапарк і отруїлися хлором: на Хмельниччині постраждали 16 дітей

"Слідчі Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за фактом інгаляційного отруєння відвідувачів аквапарку у Хмельницькому", – мовиться у повідомленні.

Що відомо про отруєння дітей

Як раніше було відомо, діти з Вінницької області 5 січня відвідували аквапарк у Хмельницькому.

Вже після цього у 16 з них з'явилися прояви гострого отруєння. Усі вони потребували медичної допомоги, потім більшість відпустили додому.

Тоді 10 січня до поліції надійшло повідомлення про масове отруєння.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Проводять перевірку.

Що загрожує закладу

Санкція статті передбачає такі покарання: