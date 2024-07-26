Подозреваемого в убийстве Фарион спросили, как он относится к России: что ответил

26 июля подозреваемому в убийстве Ирины Фарион избрали меру пресечения. 18-летний Вячеслав Зинченко дал свой первый комментарий СМИ.

Галицкий суд отправил 18-летнего днепрянина под стражу на 2 месяца. Защита Зинченко заверила, что будет подавать апелляцию. Журналисты пообщались с задержанным и спросили его об отношении к России.

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Что сказал Зинченко

Сначала Зинченко спросили о его отношении к неонацистским движениям. Парень отказался давать комментарии. Он заявил, что его субъективное мнение может не совпадать с действительностью. Подозреваемый отметил, что не хочет отвечать на политические вопросы.

Впрочем, свое отношение к России он объяснил. Зинченко подчеркнул, что интересовался историей России очень поверхностно, поэтому не будет высказывать мнения о ней как о государстве. В то же время, к Путину и его режиму, он относится "максимально негативно", заверил юноша.

Также подозреваемый отметил, что ничего общего с режимом Кремля у него нет и иметь не хочет.

: Журналисты "Телевидения Торонто" идентифицировали аккаунт подозреваемого Вячеслава Зинченко в телеграмме. Он подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там парень оставлял антисемитские и расистские комментарии. Также в январе 2024 года Вячеслав упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism/White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.

Напомним, что предполагаемый убийца Фарион был задержан почти после недели поисков в Днепре. Задержанным оказался 18-летний местный житель. Известно, что он занимался спортом. Его отец – на фронте. Мужчина уверял, что сын не мог совершить преступление, потому что является патриотом.

Предварительно, Фарион была не единственной целью, за которой охотился юноша. По данным следствия, он мог планировать новые убийства, в том числе нардепа Максима Бужанского.