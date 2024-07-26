По информации от правоохранителей, ею мог стать нардеп Максим Бужанский. Напомним, что подозреваемый через два дня после убийства Ирины Фарион начал интересоваться местами пребывания депутатов, в частности, пророссийских.

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Кто мог стать следующей жертвой после Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был народный депутат Максим Бужанский.

На эту информацию уже также отреагировал и сам Бужанский. Он выразил благодарность работникам правоохранительных органов и заявил, что "обязан им жизнью".

Он также выразил надежду, что следствию удастся установить всех причастных к убийству Ирины Фарион.

Клименко также объяснил, почему в качестве цели была выбрана именно Ирина Фарион. По его мнению, все из-за того, что она была "наиболее беззащитна".

Что известно о Бужанском

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский известен своими пророссийскими высказываниями, взглядами и законопроектами.

В 2023 году он во время эфира на телеканале "Киев 24" отказался перейти на украинский язык. Когда ведущий сказал "Слава Украине", Бужанский ответил "Да... Слава Украине".

Кроме того, в 2020 году Бужанский подал в Верховную Раду законопроект об использовании русского языка в работе парламента. Он также отказывался чтить память героев Небесной сотни.

Какие были сделаны заявления во время брифинга: кратко