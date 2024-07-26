По информации от правоохранителей, ею мог стать нардеп Максим Бужанский. Напомним, что подозреваемый через два дня после убийства Ирины Фарион начал интересоваться местами пребывания депутатов, в частности, пророссийских.
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Кто мог стать следующей жертвой после Фарион
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был народный депутат Максим Бужанский.
На эту информацию уже также отреагировал и сам Бужанский. Он выразил благодарность работникам правоохранительных органов и заявил, что "обязан им жизнью".
Он также выразил надежду, что следствию удастся установить всех причастных к убийству Ирины Фарион.
Клименко также объяснил, почему в качестве цели была выбрана именно Ирина Фарион. По его мнению, все из-за того, что она была "наиболее беззащитна".
Что известно о Бужанском
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский известен своими пророссийскими высказываниями, взглядами и законопроектами.
В 2023 году он во время эфира на телеканале "Киев 24" отказался перейти на украинский язык. Когда ведущий сказал "Слава Украине", Бужанский ответил "Да... Слава Украине".
Кроме того, в 2020 году Бужанский подал в Верховную Раду законопроект об использовании русского языка в работе парламента. Он также отказывался чтить память героев Небесной сотни.
Какие были сделаны заявления во время брифинга: кратко
По информации от правоохранителей, для того, чтобы найти подозреваемого в убийстве Фарион, было опрошено 900 свидетелей, собрано более 9000 фото, пересмотрено 170 видео с камер наблюдения и проведено 22 судебные экспертизы.
- Правоохранители проверяют связи подозреваемого с другими преступлениями, которые могли быть совершены на территории Украины и за рубежом. Также не исключают причастность к убийству российских спецслужб.
- У подозреваемого было найдено "прощальное" письмо на случай неудачи. Следователи не показали все содержимое записки, а лишь часть. В ней парень просит прощения у своего папы за то, что ничего не рассказывал.
- Также стало известно, что произошло с оружием, из которого стреляли в общественного деятеля. По словам правоохранителей, пока ее не было найдено, впрочем, подозреваемый оговорился и сказал, что спрятал ее.