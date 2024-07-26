Обо всех самых главных заявлениях – читайте в материале 24 Канала.
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Известно, кто мог стать следующей целью
Министр МВД рассказал, что следующей целью для убийства должен был быть нардеп Максим Бужанский.
В телефоне подозреваемого нашли доказательства тщательной подготовки
В телефоне парня нашли доказательства, что он долго и тщательно готовился к преступлению. В частности, в запросах браузера нашли сайты по продаже оружия, тематические новости об Ирине Фарион и книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".
Где подозреваемый брал деньги
О том, откуда подозреваемый брал деньги, сообщат позже.
Проверяется причастность к неонацистскому движению
Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к неонацистскому движению.
Никто не обращался к правоохранителям в отношении подозреваемых
Правоохранители сообщили, что обращений в полицию относительно подозрительного лица во дворе дома Фарион, не поступало.
Подозреваемый оставил "прощальную" записку
У подозреваемого была найдена "прощальная" записка где он просил прощения у своего папы. Впрочем, полный текст записки не показали.
Выстрелил, когда Фарион ожидала такси
В день убийства подозреваемый прогуливался во дворе, где жила Ирины Фарион.
За несколько секунд до убийства он надел красные перчатки и выстрелил в нее в то время, когда она ждала автомобиль такси.
Подозреваемый выехал через 2 дня в Днепр
Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.
Исследуется вероятность совершения других преступлений
Вероятный убийца среди вещей, которые прислал себе, была и накладная борода. Расследуется причастность к другим преступлениям, в частности, причастность к убийству российских спецслужб.
Подозреваемый получил свои вещи посылкой
Подозреваемый купил все вещи для маскировки еще в мае. Он прислал сам себе посылку с одеждой, в которой маскировался.
Что было сделано для задержания подозреваемого
Сколько работы было сделано для задержания подозреваемого:
- было допрошено 900 свидетелей;
- назначено 22 судебные экспертизы;
- отработано 80 человек, что были похожи по внешности;
- проанализировано 170 видео с камер наблюдения.