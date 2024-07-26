Обо всех самых главных заявлениях – читайте в материале 24 Канала.

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11:49, 26 июля

Известно, кто мог стать следующей целью

Министр МВД рассказал, что следующей целью для убийства должен был быть нардеп Максим Бужанский.

11:41, 26 июля

В телефоне подозреваемого нашли доказательства тщательной подготовки

В телефоне парня нашли доказательства, что он долго и тщательно готовился к преступлению. В частности, в запросах браузера нашли сайты по продаже оружия, тематические новости об Ирине Фарион и книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".

11:39, 26 июля

Где подозреваемый брал деньги

О том, откуда подозреваемый брал деньги, сообщат позже.

11:38, 26 июля

Проверяется причастность к неонацистскому движению

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого к неонацистскому движению.

11:37, 26 июля

Никто не обращался к правоохранителям в отношении подозреваемых

Правоохранители сообщили, что обращений в полицию относительно подозрительного лица во дворе дома Фарион, не поступало.

11:35, 26 июля

Подозреваемый оставил "прощальную" записку

У подозреваемого была найдена "прощальная" записка где он просил прощения у своего папы. Впрочем, полный текст записки не показали.

11:34, 26 июля

Выстрелил, когда Фарион ожидала такси

В день убийства подозреваемый прогуливался во дворе, где жила Ирины Фарион.

За несколько секунд до убийства он надел красные перчатки и выстрелил в нее в то время, когда она ждала автомобиль такси.

11:28, 26 июля

Подозреваемый выехал через 2 дня в Днепр

Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

11:26, 26 июля

Исследуется вероятность совершения других преступлений

Вероятный убийца среди вещей, которые прислал себе, была и накладная борода. Расследуется причастность к другим преступлениям, в частности, причастность к убийству российских спецслужб.

11:24, 26 июля

Подозреваемый получил свои вещи посылкой

Подозреваемый купил все вещи для маскировки еще в мае. Он прислал сам себе посылку с одеждой, в которой маскировался.

11:17, 26 июля

Что было сделано для задержания подозреваемого

Сколько работы было сделано для задержания подозреваемого:

  • было допрошено 900 свидетелей;
  • назначено 22 судебные экспертизы;
  • отработано 80 человек, что были похожи по внешности;
  • проанализировано 170 видео с камер наблюдения.