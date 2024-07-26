11:34, 26 липня

У день вбивства підозрюваний прогулювався в дворі, де жила Ірини Фаріон.

За декілька секунд до вбивства він одягнув червоні рукавиці та вистрілив у неї в той час, коли вона чекала на автомобіль таксі.

