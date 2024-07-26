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Відомо, хто міг стати наступною ціллю
Міністр МВС розповів, що наступною ціллю для вбивства мав бути нардеп Максим Бужанський.
В телефоні підозрюваного знайшли докази ретельної підготовки
У телефоні хлопця знайшли докази, що він довго і ретельно готувався до злочину. Зокрема, в запитах браузера знайшли сайти з продажу зброї, тематичні новини про Ірину Фаріон та книгу "Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации".
Де підозрюваний брав гроші
Про те, звідки підозрюваний брав гроші, повідомлять згодом.
Перевіряється причетність до неонацистського руху
Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до неонацистського руху.
Ніхто не звертався до правоохоронців стосовно підозрюваних
Правоохоронці повідомили, що звернень до поліції стосовно підозрілої особи у дворі будинку Фаріон, не надходило.
Підозрюваний залишив "прощальну" записку
У підозрюваного було знайдено "прощальну" записку де він просив вибачення у свого тата. Втім, повний текст записки не показали.
Вистрілив, коли Фаріон очікувала на таксі
У день вбивства підозрюваний прогулювався в дворі, де жила Ірини Фаріон.
За декілька секунд до вбивства він одягнув червоні рукавиці та вистрілив у неї в той час, коли вона чекала на автомобіль таксі.
Підозрюваний виїхав через 2 дні до Дніпра
Через два дні після скоєння злочину підозрюваний відправився до Дніпра.
Досліджується ймовірність скоєння інших злочинів
Ймовірний вбивця серед речей, які надіслав собі, була і накладна борода. Розслідується причетність до інших злочинів, зокрема, причетність до вбивства російських спецслужб.
Підозрюваний отримав свої речі посилкою
Підозрюваний купив усі речі для маскування ще в травні. Він надіслав сам собі посилку з одягом, в якому маскувався.
Що було зроблено для затримання підозрюваного
Скільки роботи було зроблено для затримання підозрюваного:
- було допитано 900 свідків;
- призначено 22 судові експертизи;
- відпрацьовано 80 осіб, що були схожі за зовнішністю;
- проаналізовано 170 відео з камер спостереження.