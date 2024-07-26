Об этом свидетельствуют данные с телефона подозреваемого, сообщил руководитель МВД Игорь Клименко во время брифинга сегодня, 26 июля, информирует 24 Канал.

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Подозреваемый мог готовить новые покушения

В частности, в телефоне парня нашли истории поиска мест пребывания депутатов, в том числе пророссийских, информации о заседаниях местных облсоветов и тому подобное.

По словам Клименко, эти данные он начал искать через 2 дня после убийства Фарион.

Это его психологический портрет. То есть через полтора дня он отошел от того, что сделал и, возможно, готовил следующую акцию,

- сказал Игорь Клименко.

По информации от правоохранителей, новой жертвой подозреваемого мог стать нардеп Максим Бужанский.

18-летнему парню объявили о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сегодня, 26 июля, в 13:00 Галицкий районный суд Львова изберет ему меру пресечения.