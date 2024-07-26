Об этом на брифинге сообщил глава МВД Игорь Клименко. Министр также рассказал, где мог приобрести пулю стрелок.

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На месте преступления была найдена пуля. пуля 9 на 18. гильза спортивная. Мы знаем, что патроны поступали в Украину в 2017 – 2018 годах в количестве 1 миллион штук. Специфическая пуля, не боевая. Мы должны установить, где она была приобретена, возможно, на черном рынке или ее купили раньше,

– отметил Клименко.

Министр добавил, что убийство было совершено из переделанного стартового пистолета. Подыскивать пистолет для совершения преступления подозреваемый начал еще 14 мая.

В МВД рассказали, что стрелок ждал Фарион 2 часа возле дома.

По делу допрошено 900 свидетелей, пересмотрено 1800 фотографий и отработано более 80 похожих лиц.

Сегодня в 13:00 во Львове будут избирать меру пресечения подозреваемому. Прокуроры будут просить о содержании под стражей без права на залог.