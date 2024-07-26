Про це на брифінгу повідомив голова МВС Ігор Клименко. Міністр також розповів, де міг придбати кулю стрілець.

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На місці злочину була знайдена куля. куля 9 на 18. Гільза спортивна. Ми знаємо, що патрони поступали в Україну в 2017 – 2018 роках в кількості 1 мільойн штук. Специфічна куля, не бойова. Ми маємо встановити, де її було придбано, можливо, на чорному ринку або її купили раніше,

– зазначив Клименко.

Міністр додав, що вбивство було скоєне з переробленого стартового пістолета. Підшуковувати пістолет для скоєння злочину підозрюваний почав ще 14 травня.

У МВС розповіл, що стрілець чекав на Фаріон 2 години біля будинку.

У справі допитано 900 свідків, переглянуто 1800 фотографій та відпрацьовано понад 80 схожих осіб.

Сьогодні о 13:00 у Львові обиратимуть запобіжний захід підозрюваному. Прокурори проситимуть про тримання під вартою без права на заставу.