Подозрение преждевременно, нет экспертиз, – первые заявления адвоката подозреваемого в убийстве

Во Львове продолжается суд над подозреваемым в убийстве Ирины Фарион. В зале суда появился адвокат и уже успел сделать первые заявления.

Известно, что 25 июля правоохранители задержали 18-летнего жителя Днепра, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. Защитник считает, что подозрение в умышленном убийстве преждевременно, передает 24 Канал.

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Заявления адвоката

Адвокат подозреваемого отметил, что мера пресечения, на котором настаивает сторона обвинения, а именно содержание под стражей, требует обоснования.

Преступление было, но кто его совершил – неизвестно,

– подчеркнул адвокат.

По его словам, причастность его подзащитного не доказана. По его словам, показания свидетелей также не являются достаточными доказательствами. Он ссылается на то, что они не указывали ничего о внешности, рост или другие приметы подозреваемого.

Кроме этого, он отмечает, что не было проведено ни одной экспертизы, которая доказывала, что его подзащитный это стрелок. В частности, он говорил о психологической экспертизе на то, мог ли вообще подозреваемый выстрелить в человека.

В то же время адвокат просит о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. Кроме этого, его нужно обязать избегать общения с участниками процесса, чтобы исключить влияние на ход досудебного расследования. Адвокат со своей стороны обещает в полной мере способствовать следствию.

Ответ стороны обвинения

Со своей стороны там отметили, что адвокат манипулирует термином "обоснованное подозрение". По словам стороны обвинения, адвокат ссылается на отдельные показания, но, в соответствии с законодательством, доказательства должны оцениваться в их совокупности.

При таком подходе подозрение является вполне обоснованным. Кроме этого, психологическая или психиатрическая экспертиза, на которой настаивает адвокат, может быть проведена только после объявления о подозрении.