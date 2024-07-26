Підозра передчасна, немає експертиз, – перші заяви адвоката підозрюваного у вбивстві Фаріон

У Львові триває суд над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон. У залі суду з'явився адвокат та вже встиг зробити перші заяви.

Відомо, що 25 липня правоохоронці затримали 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Захисник вважає, що підозра в умисному вбивстві передчасна.

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Заяви адвоката

Адвокат підозрюваного наголосив, що запобіжний захід, на якому наполягає сторона обвинувачення, а саме тримання під вартою, вимагає обґрунтування.

Злочин був, але хто його вчинив – невідомо,

– наголосив адвокат.

За його словами, причетність його підзахисного не доведена. За його словами, свідчення свідків також не є достатніми доказами. Він посилається на те, що вони не вказували нічого про зовнішність, зріст чи інші прикмети підозрюваного.

Крім цього, він наголошує, що не було проведено жодної експертизи, яка доводила, що його підзахисний це стрілець. Зокрема, він говорив про психологічну експертизу на те, чи міг взагалі підозрюваний вистрелити у людину.

Водночас адвокат просить про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. Крім цього, його потрібно зобов'язати уникати спілкування з учасниками процесу, щоб унеможливити вплив на хід досудового розслідування. Адвокат зі свого боку обіцяє повною мірою сприяти слідству.

Відповідь сторони обвинувачення

Зі свого боку там наголосили, що адвокат маніпулює терміном "обґрунтована підозра".