В ресторане в центре Черкасс неизвестный из автомата расстрелял бизнесмена
Источник:полиция Черкасской области
Полицейские пытаются поймать злоумышленника, который убил предпринимателя в Черкассах на улице Ильина. Инцидент произошел утром 22 сентября.
О преступлении правоохранители узнали от свидетелей происшествия, которые вызвали полицию сразу после нападения. Медики скорой, которые прибыли на место стрельбы, не смогли спасти пострадавшего.
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Следователи продолжают работать на месте убийства, а в Черкасской области ввели оперативный план "Сирена".
Расстрелял из автомата и скрылся на машине
Мужчину расстреляли из автомата / Фото полиции Черкасской области
- Инцидент произошел недалеко от здания кафе в центре Черкасс. Неизвестный несколько раз выстрелил из автоматического оружия по пострадавшему.
- Раненого предпринимателя госпитализировали в 3-ю городскую больницу, но там он умер.
- Очевидцы говорят, что предполагаемый убийца уехал на автомобиле Skoda в неизвестном направлении.
Полицейские пытаются выяснить, кто расстрелял предпринимателя в Черкассах / Фото полиции Черкасской области
Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения, а также пытаются установить личность злоумышленника. Фамилию погибшего полицейские не называют.
По факту убийства следователи открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Если преступника поймают и докажут его вину в суде, мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.
Следствие продолжается.