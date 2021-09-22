У ресторані в центрі Черкас невідомий з автомата розстріляв бізнесмена

Поліцейські намагаються спіймати зловмисника, який вбив підприємця у Черкасах на вулиці Байди Вишневецького. Інцидент стався вранці 22 вересня.

Про злочин правоохоронці дізналися від свідків події, які викликали поліцію одразу після нападу. Медики швидкої, які прибули на місце стрілянини, не змогли врятувати потерпілого.

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Слідчі продовжують працювати на місці вбивства, а у Черкаській області ввели оперативний план "Сирена".

Розстріляв з автомата та втік на машині



Чоловіка розстріляли з автомата / Фото поліції Черкаської області

Інцидент стався неподалік від приміщення кафе у центрі Черкас. Невідомий кілька разів вистрелив з автоматичної зброї по потерпілому.

Пораненого підприємця госпіталізували до 3 міської лікарні, але там він помер.

Очевидці кажуть, що ймовірний вбивця поїхав на автівці Skoda у невідомому напрямку.



Поліцейські намагаються з'ясувати, хто розстріляв підприємця у Черкасах / Фото поліції Черкаської області

Правоохоронці переглядають записи з камер відеоспостереження, а також намагаються встановити особу зловмисника. Прізвище загиблого поліцейські не називають.

За фактом вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо злочинця спіймають та доведуть його провину в суді, чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув'язнення.

Слідство триває.