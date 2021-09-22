Відомо, що обстріли здійснили автоматною чергою. Правоохоронці уточнили, що в автомобіль потрапило понад 10 куль.

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Сам Шефір не постраждав, але у стані шоку

Помічнику президента вдалося вижити – кулі його не зачепили. Проте поранень зазнав водій автомобіля. Зараз медики надають йому всю необхідну допомогу. На місце прибули слідчо-оперативні групи, а також генпрокурорка Ірина Венедіктова. Триває спеціальна поліцейська операція для розшуку зловмисників.

Що розповів Арахамія

Із Шефіром після нападу поспілкувався Давид Арахамія, лідер фракції "Слуга народу". Він зазначив, що помічник глави держави перебуває у стані шоку. Відомо, що фактично у 50% випадків той сам їздить за кермом автомобіля. Тож посадовець переконаний, що цілилися саме у нього.



Авто, в якому перебував Шефір / Фото Нацполіції

Політик повідомив, що зараз Шефір перебуває у безпечному місці, адже поліція зреагувала оперативно. "Все нормально – живий, здоровий", – запевнив Арахамія. Він не виключив російський слід. А також припустив, що напад міг бути "привітом" від контрабандистів.

Вже відкрили кримінальну справу

Генпрокурорка Ірина Венедіктова наголосила, що було кинуто виклик правоохоронній системі. За її словами, вже розпочато провадження з попередньою кваліфікацією за статтею про замах на вбивство двох й більше осіб. Інші подробиці та коментарі вона пообіцяла надати згодом – після проведення першочергових слідчих дій та оцінки ситуації.



В авто потрапило понад 10 куль / Фото з фейсбук-сторінки Венедіктової

Реакція Офісу Президента

У Зеленського заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди президента. Радник очільника ОП Михайло Подоляк пов'язав інцидент із боротьбою проти олігархів. "Ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави", – підкреслив він.

Політиці, спрямованої на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, які працюють на наших зовнішніх опонентів,

– додав Подоляк.

Й запевнив, що попри ці шокуючі події, політика президента Зеленського залишиться незмінною. Водночас він пообіцяв, що "відповіддю на злочинні дії будуть ще жорсткіші антиолігархічні й антикримінальні рішення влади".

Що відомо про Сергія Шефіра

Джерело: "Вікіпедія"