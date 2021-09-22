Таку заяву під час брифінгу зробив керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко. Він пояснив, чому ця інформація наразі є закритою.

До теми Відповідь буде сильною, – Зеленський відреагував на замах на свого помічника Шефіра

Чому наразі не називають усіх версій

За словами посадовця, все ще тривають оперативні заходи, зокрема – огляд місця події. Тож він не може публічно озвучувати версії – це може зашкодити слідству.

Зверніть увагу! Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом нападу. Попередня кваліфікація – за статтею про замах на вбивство.

Раніше Арахамія назвав ймовірні версії

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав кілька версій, чому міг трапитися напад. Він припустив, що причиною є боротьба з політичним впливом фінансово-промислових груп. Водночас, на його думку, це міг бути "привіт" від контрабандистів та кримінальних авторитетів або ж "російський слід".

Що про напад кажуть у Зеленського