Таку заяву під час брифінгу зробив керівник прокуратури Київської області Олексій Хоменко. Він пояснив, чому ця інформація наразі є закритою.
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Чому наразі не називають усіх версій
За словами посадовця, все ще тривають оперативні заходи, зокрема – огляд місця події. Тож він не може публічно озвучувати версії – це може зашкодити слідству.
Раніше Арахамія назвав ймовірні версії
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав кілька версій, чому міг трапитися напад. Він припустив, що причиною є боротьба з політичним впливом фінансово-промислових груп. Водночас, на його думку, це міг бути "привіт" від контрабандистів та кримінальних авторитетів або ж "російський слід".
Що про напад кажуть у Зеленського
- В Офісі Президента вважають, що напад скоїли через боротьбу команди Зеленського з олігархами. Мовляв, агресію та спротив через різні нововведення там спостерігають уже не перший місяць.
- Крім цього, у Зеленського обстріл авто Шефіра назвали терористичним актом. Радник голови ОП Михайло Подоляк припустив, що зловмисники хотіли залякати команду глави держави.
- Також Подоляк пояснив, чому нападники влучили лише у водія автомобіля, але не поранив самого Шефіра. Все через те, що стріляли лежачи. З іншого боку зробити це було б неможливо.